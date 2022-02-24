Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 598 новых случаев заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 598 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 300 164 случая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 598 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 69,

в городе Алматы - 206,

в городе Шымкенте - 5,

в Акмолинской области - 22,

в Актюбинской области - 7,

в Алматинской области - 36,

в Атырауской области - 12,

в ВКО - 27,

в Жамбылской области - 4,

в ЗКО - 14,

в Карагандинской области - 33,

в Костанайской области - 42,

в Кызылординской области - 2,

в Мангистауской области - 12,

в Павлодарской области - 43,

в СКО - 62,

в Туркестанской области - 2.

22 февраля 2022 года зафиксировано 57 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции (КВИ-), два летальных исхода, 65 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 87 937, летальных случаев - 5329, выздоровевших - 81 509.

В "красной" зоне: Алматы, Северо-Казахстанская область.

В "желтой" зоне: Костанайская, Павлодарская области.

В "зеленой" зоне: Нур-Султан, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.

В Казахстане за сутки 3146 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 259 430 человек, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 23 февраля лечение от КВИ продолжают получать 28 280 человек (27 181 КВИ+ и 1 099 КВИ-), из них: в стационарах - 3672, на амбулаторном уровне - 24 608.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 220 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 88, на аппарате ИВЛ - 78.

На 22 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 361 622 человека, вторым - 8 951 617.