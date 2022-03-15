Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии подтверждено 1 304 506 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 8;

в городе Алматы - 31;

в городе Шымкенте - 1;

в Акмолинской области - 1;

в Актюбинской области - 0;

в Алматинской области - 4;

в Атырауской области - 0;

в ВКО - 1;

в Жамбылской области - 1;

в ЗКО - 0;

в Карагандинской области - 1;

в Костанайской области - 2;

в Кызылординской области - 0;

в Мангистауской области - 0;

в Павлодарской области - 1;

в СКО - 12;

в Туркестанской области - 1.

В "зеленой" зоне находятся все регионы РК: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

В Казахстане за сутки 211 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии - 1 281 182, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 13 марта 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 425 219 человек, вторым - 9 074 986.

На 14 марта лечение от КВИ продолжают получать 10 716 человек (9 676 КВИ+ и 1 040 КВИ-), из них: в стационарах находится 945 пациентов, на амбулаторном уровне - 9771.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 89 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 26, на аппарате ИВЛ - 18.

12 марта выявлено три случая заболевания пневмонией с признаками коронавируса (КВИ-).

С 13 марта 2020 года по 13 марта 2022 года в РК зарегистрировано 13 648 летальных случаев от КВИ+.





12 марта 2022 года скончались два человека. Летальных случаев от пневмонии с признаками КВИ не зафиксировано.