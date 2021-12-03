Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 753 новых случая коронавируса

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НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 1 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 973 045 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 130,
в городе Алматы - 60,
в городе Шымкенте - 6,
в Акмолинской области - 63,
в Актюбинской области - 7,
в Алматинской области - 23,
в Атырауской области - 8,
в ВКО - 40,
в Жамбылской области - 8,
в ЗКО - 19,
в Карагандинской области - 105,
в Костанайской области - 89,
в Кызылординской области - 11,
в Мангистауской области - 5,
в Павлодарской области - 91,
в СКО - 82,
в Туркестанской области - 6.
В Казахстане за сутки 952 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 938 335 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 2 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 429 человек (21 994 КВИ+ и 3 435 КВИ-), из них: в стационарах - 5348 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 081 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 376 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 104, на аппарате ИВЛ - 64.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 1 декабря 2021 года зарегистрировано 12 716 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 30 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 13 человек.
30 ноября 2021 года зафиксированы 54 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 105 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 734, летальных случаев - 5155, выздоровевших - 74 144.
В "красной" зоне: Северо-Казахстанская область.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
На 1 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 748 448 человек, вторым - 8 114 076 человек.
Первым компонентом вакцины Pfizer вакцинировано 99 186 человек. Из них: подростки - 78 567, беременные женщины - 6348, кормящие женщины - 14 271.