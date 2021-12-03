Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 753 новых случая коронавируса

Фото: pixabay.com

НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 1 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 973 045 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 753 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 130,

в городе Алматы - 60,

в городе Шымкенте - 6,

в Акмолинской области - 63,

в Актюбинской области - 7,

в Алматинской области - 23,

в Атырауской области - 8,

в ВКО - 40,

в Жамбылской области - 8,

в ЗКО - 19,

в Карагандинской области - 105,

в Костанайской области - 89,

в Кызылординской области - 11,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 91,

в СКО - 82,

в Туркестанской области - 6.

В Казахстане за сутки 952 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 938 335 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 2 декабря лечение от КВИ продолжают получать 25 429 человек (21 994 КВИ+ и 3 435 КВИ-), из них: в стационарах - 5348 пациентов, на амбулаторном уровне - 20 081 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 376 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 104, на аппарате ИВЛ - 64.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 1 декабря 2021 года зарегистрировано 12 716 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 30 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 13 человек.





30 ноября 2021 года зафиксированы 54 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, два летальных исхода, 105 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 734, летальных случаев - 5155, выздоровевших - 74 144.

В "красной" зоне: Северо-Казахстанская область.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 1 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 748 448 человек, вторым - 8 114 076 человек.

Первым компонентом вакцины Pfizer вакцинировано 99 186 человек. Из них: подростки - 78 567, беременные женщины - 6348, кормящие женщины - 14 271.