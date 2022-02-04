Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 7656 новых случаев COVID-19

НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане за сутки зарегистрировано 7656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста. Всего с начала пандемии подтверждено 1 253 759 случаев заболевания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 7656 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане - 907;
в Алматы - 1549;
в Шымкенте - 75;
в Акмолинской области - 607;
в Актюбинской области - 247;
в Алматинской области - 358;
в Атырауской области - 149;
в ВКО - 310;
в Жамбылской области - 123;
в ЗКО - 351;
в Карагандинской области - 1201;
в Костанайской области - 503;
в Кызылординской области - 48;
в Мангистауской области - 67;
в Павлодарской области - 758;
в СКО - 369;
в Туркестанской области - 34.
В Казахстане за сутки 16 371 человек выздоровел от коронавирусной инфекции, всего выздоровевших - 1 114 833, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 3 февраля лечение от КВИ продолжают получать 126 829 человек (125 631 КВИ+ и 1 198 КВИ-), из них: в стационарах - 10 192, на амбулаторном уровне - 116 637.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 434, в состоянии крайней степени тяжести - 174, на аппарате ИВЛ - 84.
С 13 марта 2020 года по 2 февраля 2022 года в РК зарегистрировано 13 295 летальных случаев от КВИ+. 1 февраля от заболевания скончались 17 человек.
1 февраля 2022 года зафиксировано 111 случаев пневмонии с признаками коронавирусной инфекции, шесть летальных исходов, 134 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 86 651, летальных случаев - 5275, выздоровевших - 80 178.
В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Шымкент, Кызылординская, Мангистауская области.
В "зеленой" зоне: Туркестанская область
На 2 февраля 2022 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 9 213 147 человек, вторым - 8 785 187.