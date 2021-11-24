Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 769 новых случаев COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 22 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 965 518 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За прошедшие сутки зарегистрировано 769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 108;
в городе Алматы - 119;
в городе Шымкенте - 14;
в Акмолинской области - 66;
в Актюбинской области - 10;
в Алматинской области - 22;
в Атырауской области - 5;
в ВКО - 26;
в Жамбылской области - 3;
в ЗКО - 5;
в Карагандинской области - 110;
в Костанайской области - 72;
в Кызылординской области - 5;
в Мангистауской области - 2;
в Павлодарской области - 100;
в СКО - 99;
в Туркестанской области - 3.
В Казахстане за сутки 1482 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 927 618 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 23 ноября лечение от КВИ продолжают получать 29 469 человек (25 323 КВИ+ и 4 146 КВИ-), из них: в стационарах - 6281 пациент, на амбулаторном уровне - 23 188 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 457 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 131 пациент, на аппарате ИВЛ - 91 пациент.
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 22 ноября 2021 года зарегистрировано 12 577 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 21 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 16 человек.
21 ноября 2021 года зафиксировано четыре случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, пять летальных исходов, десять человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 81 977, летальных случаев - 5125, выздоровевших - 72 706.
В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
На 23 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 650 815 человек, вторым - 7 969 940 человек.