Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 769 новых случаев COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 22 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 965 518 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 769 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 108;

в городе Алматы - 119;

в городе Шымкенте - 14;

в Акмолинской области - 66;

в Актюбинской области - 10;

в Алматинской области - 22;

в Атырауской области - 5;

в ВКО - 26;

в Жамбылской области - 3;

в ЗКО - 5;

в Карагандинской области - 110;

в Костанайской области - 72;

в Кызылординской области - 5;

в Мангистауской области - 2;

в Павлодарской области - 100;

в СКО - 99;

в Туркестанской области - 3.

В Казахстане за сутки 1482 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 927 618 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 23 ноября лечение от КВИ продолжают получать 29 469 человек (25 323 КВИ+ и 4 146 КВИ-), из них: в стационарах - 6281 пациент, на амбулаторном уровне - 23 188 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 457 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 131 пациент, на аппарате ИВЛ - 91 пациент.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 22 ноября 2021 года зарегистрировано 12 577 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 21 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 16 человек.

21 ноября 2021 года зафиксировано четыре случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, пять летальных исходов, десять человек выздоровели.

Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 81 977, летальных случаев - 5125, выздоровевших - 72 706.

В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 23 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 650 815 человек, вторым - 7 969 940 человек.



