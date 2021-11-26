Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 946 новых случаев заболевания COVID-19

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НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 24 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 967 369 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 946 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 128,

в городе Алматы - 119,

в городе Шымкенте - 11,

в Акмолинской области - 63,

в Актюбинской области - 14,

в Алматинской области - 47,

в Атырауской области - 17,

в ВКО - 53,

в Жамбылской области - 9,

в ЗКО - 25,

в Карагандинской области - 107,

в Костанайской области - 101,

в Кызылординской области - 5,

в Мангистауской области - 6,

в Павлодарской области - 105,

в СКО - 124,

в Туркестанской области - 12.

В Казахстане за сутки 1392 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 930 512 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 25 ноября лечение от КВИ продолжают получать 28 106 человек (24 235 КВИ+ и 3 871 КВИ-), из них: в стационарах - 5879 пациентов, на амбулаторном уровне - 22 227 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 444 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 117 пациентов, на аппарате ИВЛ - 76 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 24 ноября 2021 года зарегистрировано 12 622 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 23 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 19 человек.

23 ноября 2021 года зафиксирован 141 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 274 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 268, летальных случаев - 5129, выздоровевших - 73 268.

В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

На 25 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 677 674 человека, втоорым - 8 008 545 человек.