Система Orphus

Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 946 новых случаев заболевания COVID-19

25.11.2021, 08:31 61372
Сводка эпидситуации в РК: за сутки зарегистрировано 946 новых случаев заболевания COVID-19
Фото: gagauzinfo.md
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 24 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 967 369 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 946 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 128,
 
в городе Алматы - 119,
 
в городе Шымкенте - 11,
 
в Акмолинской области - 63,
 
в Актюбинской области - 14,
 
в Алматинской области - 47,
 
в Атырауской области - 17,
 
в ВКО - 53,
 
в Жамбылской области - 9,
 
в ЗКО - 25,
 
в Карагандинской области - 107,
 
в Костанайской области - 101,
 
в Кызылординской области - 5,
 
в Мангистауской области - 6,
 
в Павлодарской области - 105,
 
в СКО - 124,
 
в Туркестанской области - 12.
 
В Казахстане за сутки 1392 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 930 512 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 25 ноября лечение от КВИ продолжают получать 28 106 человек (24 235 КВИ+ и 3 871 КВИ-), из них: в стационарах - 5879 пациентов, на амбулаторном уровне - 22 227 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 444 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 117 пациентов, на аппарате ИВЛ - 76 пациентов.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 24 ноября 2021 года зарегистрировано 12 622 летальных случая от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 23 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 19 человек. 
 
23 ноября 2021 года зафиксирован 141 случай заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 274 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 268, летальных случаев - 5129, выздоровевших - 73 268.
 
В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 25 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 677 674 человека, втоорым - 8 008 545 человек.

 

Комментарии

новости по теме

ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма коронавируса

26.11.2021, 08:58 12097
ВОЗ созывает чрезвычайную встречу из-за нового штамма коронавируса
Фото: gettyimages
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает в пятницу чрезвычайную встречу для обсуждения потенциально быстро распространяющегося штамма COVID, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее издание Daily Mail сообщило, что ученые из Великобритании предупредили о появлении в Ботсване штамма коронавируса, который содержит 32 мутации. Многие из мутаций указывают на его высокую трансмиссивность и устойчивость к вакцинам, штамм имеет больше изменений в спайковом белке, чем все другие варианты COVID-19. Южноафриканский Национальный институт инфекционных заболеваний позже также подтвердил, что новый штамм был обнаружен в ЮАР. На данный момент зарегистрированы 22 случая, сообщает РИА Новости.
  

Встреча состоится в пятницу, сообщили люди, знакомые с вопросом. На ней будет обсуждаться так называемый вариант B.1.1.529 SARS-CoV-2", - пишет издание.

 
По словам источников, эксперты ВОЗ обсудят, следует ли считать этот вариант "вызывающим беспокойство" или "вызывающим интерес".
 
Директор центра инноваций и реагирования на эпидемии в ЮАР Тулио де Оливейра сообщил газете, что он был "обеспокоен" и обсудил на этой неделе новый штамм с официальными лицами ВОЗ, которые решили созвать экстренное совещание. По его оценкам, около 90% процентов новых случаев заболевания в провинции ЮАР Гаутенг, которая включает Йоханнесбург, были вызваны новым вариантом.

 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки 971 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией

26.11.2021, 08:33 14527
Сводка эпидситуации в РК: за сутки 971 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией
Фото: svidok.info
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - По состоянию на 23.59 25 ноября 2021 года в Казахстане подтверждено 968 340 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрирован 971 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 122,
 
в городе Алматы - 105,
 
в городе Шымкенте - 16,
 
в Акмолинской области - 70,
 
в Актюбинской области - 12,
 
в Алматинской области - 52,
 
в Атырауской области - 13,
 
в ВКО - 54,
 
в Жамбылской области - 9,
 
в ЗКО - 16,
 
в Карагандинской области - 128,
 
в Костанайской области - 106,
 
в Кызылординской области - 13,
 
в Мангистауской области - 9,
 
в Павлодарской области - 97,
 
в СКО - 138,
 
в Туркестанской области - 11.
 
В Казахстане за сутки 1284 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 931 796 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 26 ноября лечение от КВИ продолжают получать 27 696 человек (24 635 КВИ+ и 3 787 КВИ-), из них: в стационарах - 5857 пациентов, на амбулаторном уровне - 21 839 пациентов.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 422 пациента, в состоянии крайней степени тяжести - 121 пациент, на аппарате ИВЛ - 81 пациент.
 
По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 25 ноября 2021 года зарегистрировано 12 635 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 24 ноября 2021 года от КВИ+ скончались 13 человек. 
 
24 ноября 2021 года зафиксированы 92 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 175 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 82 360, летальных случаев - 5130, выздоровевших - 73 443.
 
В "красной" зоне: Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 26 ноября 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 690 377 человек, вторым - 8 024 665 человек.
 

Россия зарегистрировала вакцину от COVID-19 для подростков

25.11.2021, 10:14 59590
МОСКВА. 25 НОЯБРЯ - Вакцина от новой коронавирусной инфекции "Спутник М" для подростков получила регистрацию в РФ. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня получено разрешение на использование "Спутника" уже в детской популяции. Вакцина получила регистрацию, можем поделиться этим радостным фактом", - сказал он.

 
В среду вице-премьер Татьяна Голикова также сообщила, что вакцина для детей поступит в гражданский оборот в РФ не раньше конца декабря, пишет ТАСС.
 
Клинические исследования "Спутника V" среди детей в возрасте от 12 до 17 лет стартовали в Москве 5 июня. Как пояснял ранее директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, концентрацию вакцины от коронавируса "Спутник V" снизили в пять раз для вакцинации подростков и в 10 раз - для детей младшего возраста.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов