Сводка эпидситуации в РК: зарегистрировано 3639 новых случаев заболевания коронавирусом

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НУР-СУЛТАН. 8 СЕНТЯБРЯ - По состоянию на 23.59 7 сентября 2021 года в Казахстане подтверждено 824 118 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За прошедшие сутки зарегистрировано 3639 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане – 326;

в городе Алматы – 911;

в городе Шымкенте – 145;

в Акмолинской области – 217;

в Актюбинской области – 207;

в Алматинской области – 265;

в Атырауской области – 80;

в ВКО – 154;

в Жамбылской области – 75;

в ЗКО – 83;

в Карагандинской области – 350;

в Костанайской области – 187;

в Кызылординской области – 98;

в Мангистауской области – 188;

в Павлодарской области – 218;

в СКО – 79;

в Туркестанской области – 56.

В Казахстане за сутки 6894 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране от COVID-19 выздоровело 734 883 человека, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 8 сентября лечение от КВИ продолжают получать 87 015 человек (79 248 КВИ+ и 7767 КВИ-), из них:

- в стационарах находятся 18 333 пациента;

- на амбулаторном уровне – 68 682 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

- в тяжелом состоянии – 1377 пациентов;

- в состоянии крайней степени тяжести – 378 пациентов;

- на аппарате ИВЛ – 197 пациентов.

По данным Министерства здравоохранения, всего в Казахстане с 13 марта 2020 года по 7 сентября 2021 года зарегистрировано 9987 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на коронавирусную инфекцию. 6 сентября от КВИ скончались 72 человека.

6 сентября 2021 года зафиксированы 342 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 10 летальных исходов и 150 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших – 71 646, летальных случаев – 4597, выздоровевших – 59 282.

На 7 сентября 2021 года в Казахстане 1-м компонентом вакцины против коронавирусной инфекции провакцинировано 6 928 646 человек, 2-м компонентом провакцинировано 5 755 817 человек.





В "красной" зоне: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская,, Мангистауская, Павлодарская области





В "желтой" зоне: Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Северо-Казахстанская области





В "зеленой" зоне: Туркестанская область.

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