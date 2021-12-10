Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 683 новых случая заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 8 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 977 714 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Казахстане за последние две недели заболеваемость снизилась на 28%.
За прошедшие сутки зарегистрировано 683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в городе Нур-Султане - 104,
в городе Алматы - 51,
в городе Шымкенте - 12,
в Акмолинской области - 64,
в Актюбинской области - 3,
в Алматинской области - 29,
в Атырауской области - 7,
в ВКО - 35,
в Жамбылской области - 6,
в ЗКО - 20,
в Карагандинской области - 101,
в Костанайской области - 71,
в Кызылординской области - 7,
в Мангистауской области - 5,
в Павлодарской области - 81,
в СКО - 83,
в Туркестанской области - 4.
В Казахстане за сутки 1044 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 945 529 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
На 9 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 353 человека (19 371 КВИ+ и 2 982 КВИ-), из них: в стационарах - 4404 пациента, на амбулаторном уровне - 17 949.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 349 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 85, на аппарате ИВЛ - 60.
По данным Минздрава, 7 декабря 2021 года от КВИ+ скончались 12 человек.
7 декабря 2021 года зафиксировано 115 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 207 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 209, летальных случаев - 5171, выздоровевших - 75 056.
На 8 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 821 764 человека, вторым - 8 243 463 человека.
Вакциной Pfizer вакцинировано: первой дозой: подростки - 128 174, беременные женщины - 9325, кормящие женщины - 22 422. Второй дозой: подростки - 3818, беременные женщины - 497, кормящие женщины - 1277.
В "красной" зоне: Акмолинская область.
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.