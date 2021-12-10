Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 683 новых случая заболевания коронавирусом

НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 8 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 977 714 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Казахстане за последние две недели заболеваемость снизилась на 28%.

За прошедшие сутки зарегистрировано 683 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в городе Нур-Султане - 104,

в городе Алматы - 51,

в городе Шымкенте - 12,

в Акмолинской области - 64,

в Актюбинской области - 3,

в Алматинской области - 29,

в Атырауской области - 7,

в ВКО - 35,

в Жамбылской области - 6,

в ЗКО - 20,

в Карагандинской области - 101,

в Костанайской области - 71,

в Кызылординской области - 7,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 81,

в СКО - 83,

в Туркестанской области - 4.

В Казахстане за сутки 1044 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 945 529 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.

На 9 декабря лечение от КВИ продолжают получать 22 353 человека (19 371 КВИ+ и 2 982 КВИ-), из них: в стационарах - 4404 пациента, на амбулаторном уровне - 17 949.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 349 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 85, на аппарате ИВЛ - 60.

По данным Минздрава, 7 декабря 2021 года от КВИ+ скончались 12 человек.

7 декабря 2021 года зафиксировано 115 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 207 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 83 209, летальных случаев - 5171, выздоровевших - 75 056.

На 8 декабря 2021 года в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 821 764 человека, вторым - 8 243 463 человека.

Вакциной Pfizer вакцинировано: первой дозой: подростки - 128 174, беременные женщины - 9325, кормящие женщины - 22 422. Второй дозой: подростки - 3818, беременные женщины - 497, кормящие женщины - 1277.

В "красной" зоне: Акмолинская область.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.



