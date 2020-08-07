Священнослужителя и организаторов свадьбы накажут в СКО

Петропавловск. 6 августа. Kazakhstan Today - В селе Архангельское Кызылжарского района участковый инспектор полиции получил сигнал том, что на территории местной церкви наблюдается скопление людей и машин, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции СКО, когда на место прибыла мониторинговая группа и сотрудники полиции, торжество продолжалось, на территории церкви находились гости и автотранспортные средства.

Выяснилось, что жители Петропавловска после официального бракосочетания решили провести обряд венчания и дальнейшего празднования в церкви в селе Архангельское Кызылжарского района.

Участковый инспектор полиции собрал административные материалы в отношении священнослужителя местного храма и родителей-организаторов мероприятия. Они обвиняются в нарушении требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов. Материалы направлены в Кызылжарский районный отдел контроля качества и безопасности товаров и услуг для принятия решения.

По словам исполняющего обязанности начальника Кызылжарского РОП - майора полиции Жанибека Мухамадиева, это четвертое крупное выявленное мероприятие в районе, когда люди нарушают карантинные меры, не задумываясь о том, что такие празднества способствуют распространению коронавирусной инфекции.

В минувшие выходные полицейские Петропавловска усилили разъяснительную работу о необходимости соблюдения карантинных мер. В областном центре было проверено 32 объекта - магазины, кафе, рынки.

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