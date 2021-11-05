Свыше 2800 алматинцев оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

АЛМАТЫ. 4 НОЯБРЯ - Свыше 2800 жителей Алматы с "красным" статусом в Ashyq оштрафовали за нарушение режима самоизоляции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соблюдение карантина и режима изоляции - гражданская обязанность каждого в это непростое для всех время. К сожалению, не все готовы нести ответственность за себя, за свое здоровье, за благополучие окружающих. С 9 апреля мы насчитали 10 777 лиц с "красным" статусом и 1269 с "желтым". Из них к административной ответственности и выплате штрафов в размере 30 МРП привлекли 2886 жителей с "красным" статусом за нарушение режима самоизоляции", - рассказал в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы Садвакас Байгабулов.

Как отметил спикер, не все алматинцы, находящиеся на домашнем карантине, строго соблюдают условия самоизоляции. Горожане с "красным" и "желтым" статусами не только выходят на улицу, но и пытаются проникнуть в торгово-развлекательные центры, кинотеатры, рестораны и даже совершить авиаперелеты.

Чаще всего нарушители карантина пытались пройти на объекты общественного питания. Зафиксировано 3210 попыток, совершенных лицами с "красным" статусом, и 417 с "желтым". В ТРЦ хотели попасть 2253 жителя с "красным" статусом и 276 с "желтым". На рынках предотвратили вход 769 "красных" жителей, в магазинах выявили 694. В аэропорту Алматы насчитали 429 жителей с "красным" статусом и 49 с "желтым". В кино пытались пройти 335 инфицированных, в салоны красоты 183 "красных", на авто- и железнодорожных вокзалах выявили 127 человек с "красным" статусом. Зафиксировали нарушителей в театрах и филармонии - 126 "красных".

Как пояснил Байгабулов, основной целью внедрения проекта Ashyq является исключение случаев посещения общественных мест инфицированными или контактными лицами. На сегодняшний день имеется возможность использования не только приложения Ashyq, но и платформы Аitu и нескольких банков.

Кроме того, в городе продолжают усиленно работать мониторинговые группы. По данным санврачей Алматы, в этом году проверили свыше 44 тысяч объектов, выявили более 4300 объектов с нарушениями.

За нарушение критериев карантинных ограничений работы привлечены к штрафам 747 юридических лиц на сумму 260,7 млн тенге, за нарушение масочного режима привлечены к штрафу 5870 жителей на 258,3 млн тенге", - сообщил Байгабулов.

По решению административных судов приостановлена деятельность 44 объектов, являющихся злостными нарушителями карантинных мер, в судах находятся на рассмотрении еще семь дел.

Наряду с этим проводятся проверки общественного транспорта, а также на территории аэропорта и железнодорожного вокзала.

С 7 сентября по 2 ноября проведено 414 проверок общественного транспорта. За нарушение масочного режима оштрафованы 507 пассажиров автобусов", - продолжил спикер.

По его словам, на территории аэропорта и вокзала к ответственности привлекли 30 человек, находившихся без масок.