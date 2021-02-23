Свыше 87 тыс. звонков и 5,3 тыс. пациентов под наблюдением: как работает Центр телемедицины в Алматы

Алматы. 22 февраля. Kazakhstan Today - 1500 звонков в день обрабатывается специалистами Центра телемедицины Алматы по вопросам COVID-19, передает Kazakhstan Today.

Напомним, Центр телемедицины по вопросам COVID-19 работает в Алматы с ноября 2020 года . Его основная задача - ведение контроля, наблюдение за пациентами, находящимися на домашнем карантине с подтвержденными случаями COVID-19. В центре работают 50 сотрудников, которые оказывают круглосуточную консультационную помощь населению. Врачами центра также проводятся видеоконсультации по вопросам лечения коронавируса. В день отрабатываются по 1200-1500 исходящих и входящих звонков.

Если у обратившегося к нам человека больше трех симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, мы их дифференцируем, собираем паспортные данные. После по территориальности высылаем мобильную бригаду, которая проводит осмотр и ПЦР-тестирование. При положительном результате проводится осмотр специалистами и решение вопроса о госпитализации или проведении лечения на амбулаторном уровне. При отсутствии условий для изоляции проводится госпитализация в инфекционный стационар, при наличии - изолируют на 14 дней, в течение которых он будет наблюдаться. У нас создан портал к поликлиникам, где высылают все данные о пациентах, о том, сколько они находятся на домашнем карантине", - сказала главный менеджер Центра Жулдыз Бауыржанкызы.

Врачи территориальных поликлиник проводят осмотр пациентов, назначают лечение. Сотрудники центра ведут наблюдение за состоянием данных пациентов. При ухудшении состояния пациентов на домашнем стационаре они незамедлительно госпитализируются. Пациенты с подтвержденными случаями COVID-19 после госпитализации также находятся под наблюдением специалистов.

Еще одна функция центра - мониторинг за соблюдением пациентами карантинного режима. Сотрудники центра регулярно проводят видеообзвон пациентов, контролируют, чтобы они получали лечение и не покидали свои дома. Данная работа позволяет оперативно выявлять нарушения карантинного режима среди пациентов, находящихся под наблюдением.

На сегодняшний день под наблюдением специалистов центра находятся 587 человек. С начала открытия всего под наблюдением было 5383 пациента. До сегодняшнего периода центром было обслужено 14 349 входящих и 73 347 исходящих звонков", - сообщили в акимате Алматы.

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