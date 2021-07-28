Табынбаев рассказал, когда в Алматы поступят вакцины QazVac, CoronaVac и Pfizer

АЛМАТЫ. 27 ИЮЛЯ - В ходе брифинга в РСК руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев сообщил, что в течение двух дней в город поступит вакцина QazVac, через три недели - CoronaVac, Pfizer - в октябре, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Три тысячи доз отечественной вакцины против коронавируса QazVac поступят в Алматы в течение двух дней", - сказал Нариман Табынбаев.

Он подчеркнул, что многие граждане спрашивают о вакцине QazVac. И добавил, что в течение нескольких недель в городе появится препарат CoronaVac производства китайской фармацевтической компании Sinovac.

Напомним , по информации главы УОЗ Алматы за последние две недели заболеваемость коронавирусом в городе выросла в 1,2 раза. За период с 1 по 27 июля в городе зафиксировано 18 118 случаев заболевания КВИ, что значительно выше пессимистического прогноза в 10 700 случаев.

По состоянию на 23.59 26 июля в Казахстане подтверждено 542 703 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 6797 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них в Алматы - 1207.

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