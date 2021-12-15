Таиланд вдвое сократил срок ревакцинации из-за нового штамма Омикрон

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БАНГКОК. 14 ДЕКАБРЯ - Власти Таиланда заявили о сокращении интервала между введением второй и третьей дозы вакцины от коронавируса. Теперь вместо шести месяцев ревакцинацию необходимо будет проходить уже через три, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Соответствующее решение было принято для повышения иммунитета в борьбе с новым штаммом Омикрон, сообщает rbc.ua

Поскольку сейчас Омикрон значительно распространился, ускорение до введения третьей прививки поможет уменьшить тяжесть симптомов и снизить уровень смертности", - пояснил представитель правительственной рабочей группы по COVID Тависин Висануйотин.

По его словам, люди, которые получили вторую прививку от коронавируса в августе или сентябре, могут пройти ревакцинацию сразу в любом центре вакцинации по всей стране.

Известно, что на данный момент более 43 млн человек, или 60% жителей Таиланда, уже получили две дозы COVID-вакцины.

По данным издания, на сегодня в Таиланде выявлено восемь завезенных случаев штамма Омикрон.