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Тенгиз остается крупным очагом заболевания коронавирусом

17.02.2021 8749
Тенгиз остается крупным очагом заболевания коронавирусом
Атырау. 17 февраля. Kazakhstan Today - Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса предупреждает, что Тенгизское месторождение остается крупным очагом заболевания коронавирусом в Атырауской области, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщает Межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса, в Атырауской области эпидемиологическая обстановка, несмотря на снижение числа зараженных, остается напряженной. Больше половины всех случаев, а именно 53,4%, приходится на работников промышленных предприятий, сообщает портал coronavirus2020.kz
 

С начала пандемии КВИ Тенгизское месторождение ТОО "Тенгизшевройл" остаётся крупным очагом заболевания, а также высокая заболеваемость зарегистрирована среди работающих компаний НКОК (Норт Каспиан Оперейтинг Компани), CNCEС Специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк города Атырау", в структурных подразделениях "Эмбамунайгаз", ТОО СБК "КазМунайГаз-бурение", ТОО "Матинпетролеум", АО "Каспийнефть", - говорится в сообщении МВК. 

 
Напомним, по последним данным в Атырауской области зарегистрировано 16 774, за прошедшие стуки выявлено 38 новых случаев заболевания.
 

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