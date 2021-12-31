Тест-систему для выявления Омикрон-штамма COVID-19 разработали ученые

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Как сообщает РИА "Новости", сибирские ученые разработали тест-систему. Система позволит одновременно выявляет наличие у человека генетического материала коронавируса SARS-CoV-2 и определяет, относится ли он к новому штамму Омикрон, заявили в Институте химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН.
Разработчиками выступили ООО "Современные лабораторные технологии" совместно с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН и кафедрой клинической биохимии и лабораторной диагностики Военной медицинской академии имени Кирова.
Омикрон-штамм SARS-CoV-2 распространяется во много раз быстрее, чем предшествующие ему штаммы коронавируса, поэтому особенно важно своевременно его выявить. При создании тест-системы ученые работали с синтезированной последовательностью, которая повторяет вариабельную часть генома омикрон-штамма SARS-CoV-2. Чувствительность созданной тест-системы оценивается как высокая", - говорится в сообщении.
Создатели тест-системы надеются, что им удастся получить регистрационное удостоверение на медицинское изделие в самое ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Омикрон-штамм умеет обходить иммунную защиту человека.