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Тест-систему для выявления Омикрон-штамма COVID-19 разработали ученые

30.12.2021, 13:45 9906
Тест-систему для выявления Омикрон-штамма COVID-19 разработали ученые
Фото: pexels.com
МОСКВА. 30 ДЕКАБРЯ -Тест-систему для выявления Омикрон-штамма коронавируса разработали российские ученые, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает РИА "Новости", сибирские ученые разработали тест-систему. Система позволит одновременно выявляет наличие у человека генетического материала коронавируса SARS-CoV-2 и определяет, относится ли он к новому штамму Омикрон, заявили в Институте химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН.
 
Разработчиками выступили ООО "Современные лабораторные технологии" совместно с Институтом химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН и кафедрой клинической биохимии и лабораторной диагностики Военной медицинской академии имени Кирова.
 

Омикрон-штамм SARS-CoV-2 распространяется во много раз быстрее, чем предшествующие ему штаммы коронавируса, поэтому особенно важно своевременно его выявить. При создании тест-системы ученые работали с синтезированной последовательностью, которая повторяет вариабельную часть генома омикрон-штамма SARS-CoV-2. Чувствительность созданной тест-системы оценивается как высокая", - говорится в сообщении.

 
Создатели тест-системы надеются, что им удастся получить регистрационное удостоверение на медицинское изделие в самое ближайшее время.
 
 

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У нас, скорее всего, Омикрон уже появился - замакима Алматы

30.12.2021, 18:52 5556
У нас, скорее всего, Омикрон уже появился - замакима Алматы
АЛМАТЫ. 30 ДЕКАБРЯ - В ходе брифинга заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров заявил, что в городе, новый штамм коронавируса Омикрон, скорее всего, уже появился, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

У нас, скорее всего, Омикрон уже появился, потому что начался рост. Несколько дней назад было 30 заболевших, сегодня - порядка 60. За несколько дней - рост в два раза. Поэтому акимат города и городской штаб по борьбе с коронавирусом призывает всех алматинцев, чтобы мы на Новый год осознавали последствия возможной вспышки в Алматы", - заявил Бабакумаров.

 
В свою очередь заместитель руководителя санитарно-эпидемиологической службы Алматы Садвакас Байгабулов отметил, что на прошлой неделе было отобрано 25 проб у заболевших. Продолжается геномное секвенирования циркулируемых штаммов, которое занимает в среднем от двух до четырех недель.
 
Он подчеркнул, что есть вероятность циркуляции штамма Омикрон в связи с двукратным увеличением регистрации новых случаев COVID-19 среди алматинцев по сравнению с прошлой неделей.
 

Мы полагаем, что от общего числа зараженных по городу примерно 30-40% нужно положить в ковидные стационары. По расчетам, около 10% от тех, кто попадет в госпиталь, будут тяжелыми. Поэтому подготовлена реанимация. Если не будет хватать, будем расширять", - отметил Ержан Бабакумаров.

 
Медики уже составляют клиническую картину для лечения Омикрона.
 
Напомним, тест-систему для выявления Омикрон-штамма коронавируса разработали российские ученые.
 
29 декабря под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось, заключительное в этом году, заседание МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана. В ходе заседания было отмечено, что эпидситуация в стране стабильная, но штамм Омикрон, за месяц, выявлен уже в 110 странах мира. По данным ВОЗ, скорость его передачи в 5 раз выше, чем вариант Дельта. Поэтому было одобрено предложение Минздрава по принятию дополнительных мер. 
 

Молодежный чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса

30.12.2021, 16:05 7246
Молодежный чемпионат мира по хоккею отменили из-за коронавируса
Фото: Matt Zambonin
ОТТАВА. 30 ДЕКАБРЯ - Молодежный чемпионат мира по хоккею, проходивший в Канаде, отменили из-за обилия положительных результатов тестов игроков на коронавирус, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили на сайте организации, чемпионат был отменен, чтобы гарантировать здоровье и безопасность всех участников. Также в организации отметили, что из-за отмены матчей спортивная целостность мероприятия была поставлена под угрозу. Матчи переносились, а командам, в которых выявляли зараженных, засчитывали технические поражения, сообщает lenta.ru.
 
Согласно регламенту чемпионата, если хоть один из игроков получит положительный результат теста на коронавирус, вся команда должна уйти на карантин. 
 

Первой с такой проблемой столкнулась сборная США. Матч между американцами и швейцарцами был отменен, так как в сборной США было выявлено два случая заражения коронавирусом. В соответствии с правилами IIHF американцам присудили техническое поражение. В результате игры зафиксирована победа Швейцарии со счетом 1:0. 29 декабря отменили сразу два матча. Сначала не состоялась встреча Чехия - Финляндия, позже на лед не вышли сборные России и Словакии. В российской команде заразились два игрока, в том числе Матвей Мичков. После отмены трех матчей было проведено совещание по вопросу целесообразности продолжения турнира. В итоге было принято решение отменить чемпионат", - пишет сайт. 

 
Ранее Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал вакцинировать от COVID-19 70% населения Земли к 1 июля 2022 года. Он отметил, что в 2020 году было зарегистрировано 1,8 млн смертей от коронавируса, а в 2021 году уже 3,5 млн, но фактическое число намного выше. 
 

ВОЗ призвала в 2022 году вакцинировать 70 процентов населения Земли

30.12.2021, 15:37 7851
ВОЗ призвала в 2022 году вакцинировать 70 процентов населения Земли
Фото: pexels.com
ЖЕНЕВА. 30 ДЕКАБРЯ - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус призвал вакцинировать от COVID-19 70% населения Земли к 1 июля 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом он заявил на пресс-конференции в Женеве, посвященной второй годовщине появления COVID-19. 
 

Это момент, когда мировые лидеры могут отринуть политику и популизм, а также личные интересы, которые угрожают общему реагированию на пандемию, а также угрожают подорвать реагирование на новое заболевание, которое неизбежно появится. В то время как 2021 год был тяжелым, я призываю всех пообещать на Новый год поддержать кампанию по вакцинации 70% населения к середине 2022 года. У нас осталось 185 дней до финишной прямой вакцинирования 70% населения к началу июля 2022. Часы запущены", - сказал Гебрейесус. 

 
В настоящее время, по его словам, 92 государства-члена из 194 не достигли целевого показателя в 40% по вакцинированию населения.
 

Я хочу, чтобы правительства, промышленность и гражданское общество сотрудничали с нами в рамках кампании, нацеленной на 70-процентный охват вакцинацией в каждой стране к началу июля. В 2022 году ВОЗ будет работать с нашими государствами-членами над созданием хорошо финансируемых систем здравоохранения, повышением готовности и обеспечением справедливого распределения медицинских инструментов", - подчеркнул глава ВОЗ. 

 
Он отметил, что в 2020 году было зарегистрировано 1,8 млн смертей, а в 2021 году уже 3,5 млн, но фактическое число намного выше. Это не говоря уже о миллионах людей, сталкивающихся с долгосрочными последствиями вируса. 
 

Дельта и Омикрон - две угрозы, которые приводят к рекордному числу случаев заболевания, что приводит к резкому увеличению числа госпитализаций и смертей", - заявил Гебрейесус.

 
В числе основных причин высокой смертности глава ВОЗ назвал популизм, узкий национализм и накопление средств здравоохранения, включая маски, терапевтические средства, диагностику и вакцины, небольшим числом стран. 
 
Дезинформация, часто распространяемая небольшим числом людей, постоянно отвлекает внимание, подрывая науку и доверие к жизненно важным средствам здравоохранения. Дезинформация, которая привела к нерешительности в отношении вакцинации, теперь приводит к непропорционально высокой смертности непривитых", - заявил Гебрейесус. 
 
По его словам, жизненно важно, чтобы созданная научная консультативная группа по происхождению новых патогенов могла разработать путь для научных исследований патогенов, в том числе для изучения происхождения SARS-CoV-2. Только так, по его мнению, получится увидеть прогресс в борьбе с заболеванием в новом году.
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 440 новых случая заболевания COVID-19

30.12.2021, 08:45 12836
Сводка эпидситуации в РК: за сутки выявлено 440 новых случая заболевания COVID-19
Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 30 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 29 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 987 386 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 440 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
 в городе Нур-Султане - 85,
 
 в городе Алматы - 62,
 
 в городе Шымкенте - 11,
 
 в Акмолинской области - 34,
 
 в Актюбинской области - 3,
 
 в Алматинской области - 10,
 
 в Атырауской области - 18,
 
 в ВКО - 14,
 
 в Жамбылской области - 6,
 
 в ЗКО - 11,
 
 в Карагандинской области - 58,
 
 в Костанайской области - 33,
 
 в Кызылординской области - 4,
 
 в Мангистауской области - 0,
 
 в Павлодарской области - 44,
 
 в СКО - 41,
 
 в Туркестанской области - 6.
 
В Казахстане за сутки 640 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 959 635 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 30 декабря лечение от КВИ продолжают получать 16 736 человек (14 746+ и 1 990 КВИ-), из них в стационарах - 2 418 пациент, на амбулаторном уровне - 14 318.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 217 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести - 69, на аппарате ИВЛ - 43.
 
По данным Минздрава, с 13 марта по 29 декабря в РК зарегистрировано 13 005 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на КВИ. 28 декабря скончались восемь человек.
 
Кроме того, 27 декабря 2021 года зафиксированы 40 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 73 человека выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 129, летальных случаев - 5214, выздоровевших - 76 925.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Северо-Казахстанская область.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 29 декабря 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 976 006 человек, вторым - 8 502 383.
 
Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 265 373, беременные женщины - 18 821, кормящие женщины - 45 910. Второй дозой: подростки - 104 428, беременные женщины - 6939, кормящие женщины - 17 637.
 

МВК поддержала предложение Минздрава об ужесточении карантина

29.12.2021, 21:20 17951
МВК поддержала предложение Минздрава об ужесточении карантина
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - 29 декабря под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось, заключительное в этом году, заседание МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания было отмечено, что эпидситуация в стране стабильная, но штамм Омикрон, за месяц, выявлен уже в 110 странах мира. По данным ВОЗ, скорость его передачи в 5 раз выше, чем вариант Дельта, сообщает Межведомственная комиссия по нераспространению КВИ.
 
Поэтому было одобрено предложение Минздрава по принятию дополнительных мер. В частности, уже с 5 января разрешить вход в ТРЦ, торговые дома и караоке только лицам, имеющим зеленый статус. В случае выявления штамма Омикрон на территории Казахстана и ухудшения эпидситуации, такие же меры будут приняты и в отношении банков, отделений Казпочты, ЦОНов, спортивно-оздоровительных центров, СПА, бассейнов и так далее. 
 
При развитии пессимистичного сценария, межведомственной комиссией поручено МЦРИАП и НПП "Атамекен" совместно с АО "Казпочта" и банками второго уровня, заинтересованными государственными органами проработать механизмы обслуживания лиц, не имеющих зелёного статуса, в том числе посредством онлайн-обслуживания или надомного обслуживания.
 
Ералы Тугжанов отметил, что прогноз эпидемиологической ситуации напрямую будет зависеть от охвата населения вакцинацией и ревакцинацией. Согласно статистике, по уровню охвата ревакцинацией следующие регионы отстают по показателям: город Нур-Султан (17,2%), Алматы (28,7%), Шымкент (22,9%), Алматинская (29,2%), Атырауская (23,9%), Мангистауская (31,1%) и Туркестанская (24,8%) области находятся ниже среднереспубликанского значения в 34,1%.
 
В этой связи акиматам регионов, совместно с Министерством здравоохранения вице-премьер поручил увеличить работу в данном направлении, в том числе по вакцинации членов олимпийской делегации, а также иммунизации целевых групп препаратом Pfizer.
 
По состоянию на 23.59 28 декабря в Казахстане подтверждено 986 946 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 393 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
 
О планах допускать в банки, ЦОНы и ТРЦ только лиц с зеленым статусом в Ashyq стало известно 28 декабря. 
 

Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 12 человек

29.12.2021, 08:43 23776
Сводка эпидситуации в РК: за сутки от коронавируса и пневмонии скончались 12 человек
НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - По состоянию на 23.59 28 декабря 2021 года в Казахстане подтверждено 986 946 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшие сутки зарегистрировано 393 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
 
в городе Нур-Султане - 68,
 
в городе Алматы - 52,
 
в городе Шымкенте - 14,
 
в Акмолинской области - 36,
 
в Актюбинской области - 0,
 
в Алматинской области - 14,
 
в Атырауской области - 10,
 
в ВКО - 27,
 
в Жамбылской области - 4,
 
в ЗКО - 9,
 
в Карагандинской области - 56,
 
в Костанайской области - 26,
 
в Кызылординской области - 1,
 
в Мангистауской области - 5,
 
в Павлодарской области - 38,
 
в СКО - 31,
 
в Туркестанской области - 2.
 
В Казахстане за сутки 718 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Всего в стране выздоровело 958 995 человек от COVID-19, сообщает МВК по нераспространению COVID-19.
 
На 29 декабря лечение от КВИ продолжают получать 16 977 человек (14 954 КВИ+ и 2 023 КВИ-), из них: в стационарах - 2524 пациентов, на амбулаторном уровне - 14 453.
 
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии - 221 пациент, в состоянии крайней степени тяжести - 67, на аппарате ИВЛ - 41.

По данным Минздрава, с 13 марта по 28 декабря в РК зарегистрировано 12 997 летальных случаев от коронавируса с положительным ПЦР-тестом на КВИ. 27 декабря скончались 11 человек.
 
Кроме того, 27 декабря 2021 года зафиксированы 72 случая заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, один летальный исход, 119 человек выздоровели. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 84 089, летальных случаев - 5213, выздоровевших - 76 852.
 
В "желтой" зоне: Нур-Султан, Северо-Казахстанская область.
 
В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Акмолинская, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области.
 
На 28 декабря 2021 году в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции вакцинировано 8 965 031 человек, вторым - 8 488 453.
 
Первой дозой вакцины Pfizer вакцинировано: подростки - 252 758, беременные женщины - 17 963, кормящие женщины - 43 870. Второй дозой: подростки - 95 800, беременные женщины - 6357, кормящие женщины - 16 261.
 

Минздрав: Омикрон имеет высокий коэффициент распространенности

28.12.2021, 13:28 31381
Минздрав: Омикрон имеет высокий коэффициент распространенности
Фото: pacificsciencecenter.org
НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - Сегодня в ходе заседания правительства исполняющий обязанности министра здравоохранения Жандос Буркитбаев предупредил казахстанцев о высоком коэффициенте распространенности нового штамма коронавирусной инфекции Омикрон, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, одним из отрицательных факторов, влияющих на эпидситуацию, являются высокие темпы распространения варианта Омикрон в мире. На 30 ноября новый штамм был выявлен в 16 странах, а на сегодняшний день - уже в 110 странах мира.
 

Омикрон имеет высокий коэффициент распространенности, который равен 1:5, отмечается повышенный риск повторного заражения. По прогнозу ВОЗ, заболеваемость распространится по всему миру в течение нескольких месяцев", - подчеркнул Буркитбаев.

 
Как сообщалось ранее, Омикрон-штамм коронавируса способен обходить иммунную защиту человека, поэтому он может заражать и тех, кто уже переболел COVID-19, и тех, кто был вакцинирован много месяцев назад, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. 
 
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения может подтвердить, что новый штамм коронавируса Омикрон распространяется быстрее других вариантов, сообщил ее гендиректор Тедрос Адханом Гебрейесус.
 
Во Всемирной организации здравоохранения также предполагают, что новым штаммом коронавируса Омикрон могут заразиться как ранее переболевшие, так и вакцинированные
 
 

Ревакцинировать 9 млн казахстанцев в первом полугодии 2022 года поручил Мамин

28.12.2021, 10:53 32136
Ревакцинировать 9 млн казахстанцев в первом полугодии 2022 года поручил Мамин
Фото: УВП города Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. 28 ДЕКАБРЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин на заседании правительства дал поручение ревакцинировать 9 млн казахстанцев в первом полугодии 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Премьер-министр поручил повысить темпы массовой ревакцинации населения, активизировав соответствующую информационно-разъяснительную работу. 
 

Необходимо усилить работу по массовой ревакцинации. В первом полугодии 2022 года следует ревакцинировать около девяти миллионов человек", - сказал Мамин. 

 
Прививаться будут граждане, для которых в зависимости от вида поставленной ранее вакцины прошло шесть месяцев с момента вакцинации вторым компонентом, сообщает пресс-служба премьер-министра.
 
Также с учетом роста заболеваемости в мире Мамин обратил особое внимание на строгую обязательность соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, в том числе масочного режима в помещениях и общественном транспорте, а также социальной дистанции в местах скопления людей.
 
Напомним, на сегодняшний день вакцинировано более 9 млн человек первым компонентом — это почти 80% взрослого населения, и около 8,5 млн человек, или 75% взрослого населения — вторым компонентом. 

Подростков привито первым компонентом 242 тысяч человек, вторым компонентом — около 90 тысяч человек. Ревакцинацию прошли 450 тысяч человек
 

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