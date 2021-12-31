Тест-систему для выявления Омикрон-штамма COVID-19 разработали ученые

НУР-СУЛТАН. 29 ДЕКАБРЯ - 29 декабря под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова состоялось, заключительное в этом году, заседание МВК по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе заседания было отмечено, что эпидситуация в стране стабильная, но штамм Омикрон, за месяц, выявлен уже в 110 странах мира. По данным ВОЗ, скорость его передачи в 5 раз выше, чем вариант Дельта, сообщает Межведомственная комиссия по нераспространению КВИ.

Поэтому было одобрено предложение Минздрава по принятию дополнительных мер. В частности, уже с 5 января разрешить вход в ТРЦ, торговые дома и караоке только лицам, имеющим зеленый статус. В случае выявления штамма Омикрон на территории Казахстана и ухудшения эпидситуации, такие же меры будут приняты и в отношении банков, отделений Казпочты, ЦОНов, спортивно-оздоровительных центров, СПА, бассейнов и так далее.

При развитии пессимистичного сценария, межведомственной комиссией поручено МЦРИАП и НПП "Атамекен" совместно с АО "Казпочта" и банками второго уровня, заинтересованными государственными органами проработать механизмы обслуживания лиц, не имеющих зелёного статуса, в том числе посредством онлайн-обслуживания или надомного обслуживания.

Ералы Тугжанов отметил, что прогноз эпидемиологической ситуации напрямую будет зависеть от охвата населения вакцинацией и ревакцинацией. Согласно статистике, по уровню охвата ревакцинацией следующие регионы отстают по показателям: город Нур-Султан (17,2%), Алматы (28,7%), Шымкент (22,9%), Алматинская (29,2%), Атырауская (23,9%), Мангистауская (31,1%) и Туркестанская (24,8%) области находятся ниже среднереспубликанского значения в 34,1%.

В этой связи акиматам регионов, совместно с Министерством здравоохранения вице-премьер поручил увеличить работу в данном направлении, в том числе по вакцинации членов олимпийской делегации, а также иммунизации целевых групп препаратом Pfizer.

По состоянию на 23.59 28 декабря в Казахстане подтверждено 986 946 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 393 случая заболевания коронавирусной инфекцией.