Тест на COVID-19 в Алматы можно сдать только по назначению

Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы бесплатный тест на COVID-19 можно сделать только по назначению врача, передает Kazakhstan Today.

У пациента должны быть признаки заболевания, и в первую очередь ему необходимо вызвать скорую помощь или позвонить в call-center 1406, пишет сайт coronavirus2020.kz .

По информации пресс-службы управления общественного здоровья Алматы, тест на коронавирус можно пройти в лаборатории южнокорейской клиники Medical Partners Korea Clinic. Точность определения теста - 99%. Услуга оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Нам только приходит готовый биоматериал от медицинских организаций города. Тест называется - мультиплексная ПЦР в реальном времени. Если у человека есть какие-то симптомы, признаки и он хочет провериться на коронавирус, то он должен сначала вызвать скорую помощь либо набрать номер 1406. Он сам не может к нам приехать и сдать анализ. Мы сами забор в клинике не делаем", - уточнил представитель клиники Адильбек Байсакалов.

Он рассказал, что биоматериал берут из носоглотки и рта. Готовый результат анализа можно получить в течение 4-8 часов.

Мы уже провели тестирование в достаточном количестве. Имеющихся расходных материалов еще хватит на три месяца лабораторных исследований. Тесты доставляются к нам напрямую из Сеула. Сейчас уже планируем завезти дополнительные антиобразцы", - добавил он.

По данным представителя клиники, этот способ выявления коронавирусной инфекции стал всемирно признанным методом диагностики.

Отмечается, что в скором времени в компании "Олимп" начнут проводить экспресс-тестирование групп риска на коронавирус бесплатно в городах Нур-Султан и Алматы. Это контактные лица, люди с хроническими заболеваниями, пожилые, медицинские сотрудники и полицейские.

В компании пояснили, что тестирование проводится в рамках благотворительной помощи фонда "Саби". Уже запланировано проведение 100 000 бесплатных экспресс-тестов пациентам. О том, как можно сдать тест, можно узнать на их сайте.

Тесты пока еще не запустили, мы ожидаем поставки. В ближайшее время будут запущены бесплатные экспресс-тесты. Выборкой для бесплатного экспресс-теста будут заниматься эпидемиологи Минздрава из числа уязвимых групп. Платно пока еще не принимаем", - пояснили в компании "Олимп".

Ранее в некоторых изданиях также сообщалось, что казахстанцы имеют возможность сдать платный тест на коронавирус, но для этого нужно следовать определенному алгоритму, который указан на сайте КДЛ "Олимп". Примерная сумма - 4-5 тысяч тенге.

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