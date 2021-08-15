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НУР-СУЛТАН. 14 АВГУСТА - The Lancet опубликовал статьи о результатах клинических исследований казахстанской вакцины "QazVac", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Журнал EClinicalMedicine published by The Lancet принял в печать, а также опубликовал электронную версию статьи о результатах 1-й и 2-й фаз клинических исследований отечественной вакцины "QazVac". Поздравляю наших ученых НИИПББ с выходом публикации", - написал в Facebook министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.
QazVac разработана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана и используется с начала 2021 года для вакцинирования казахстанцев наряду с препаратами, разработанными российскими и китайскими специалистами. Клинические испытания и практика ее применения в Казахстане показали безопасность вакцины QazVac и ее эффективность (свыше 90%) в предотвращении заражения коронавирусной инфекцией и ее тяжелых форм.
Как сообщалось ранее, Казахстан будет поставлять вакцину QazVac в другие страны. Казахстан отправил в Кыргызстан 25 тыс. доз вакцины QazVac.
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