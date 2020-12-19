Токаев: Казахстан на следующей неделе запустит производство вакцины от COVID-19

Нур-Султан. 18 декабря. Kazakhstan Today - Казахстан на следующей неделе запустит производство вакцины от COVID-19. Об этом сегодня на заседании Совета глав государств СНГ сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

Как подчеркнул глава государства, казахстанская вакцина демонстрирует хорошие результаты в ходе тестирования.

В ближайшие дни, буквально на следующей неделе, мы запустим совместное с Россией производство вакцин : как российской вакцины, так и казахстанской, в том числе и на экспорт", - сообщил Токаев.

Он также отметил, что пандемия во всем мире резко обострила вопросы обеспечения биологической безопасности. Поэтому на сентябрьской сессии Генассамблеи ООН Казахстан выступил с идеей создания сети региональных центров по контролю за заболеваниями и биобезопасности под эгидой ООН.

Кроме того, я предложил учредить подотчетное Совету безопасности ООН Международное агентство по биологической безопасности. Попросил бы вас, уважаемые коллеги, поручить главам своих внешнеполитических ведомств поддержать в ООН указанные инициативы", - обратился Касым-Жомарт Токаев к главам государств СНГ.

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