Токаев: мы должны избежать жестких ограничительных мер в этом году

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Казахстан в случае второй волны коронавируса может избежать жестких ограничительных мер, передает Kazakhstan Today.

По реалистичному и оптимистичному сценарию мы сможем и должны избежать необходимости жестких ограничительных мер в этом году", - сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.

Обращаясь к правительству, он отметил критическую важность коммуникаций и обратной связи с гражданами, а также указал на то, что успех борьбы с пандемией во многом зависит от степени доверия народа к принимаемым мерам и решениям. Доверие в свою очередь зависит от понимания и сопричастности граждан к действиям властей.

Необходимо продолжить постоянный диалог с гражданами, говорить о проблемах и рисках честно и открыто, предлагая при этом пути решения. Бизнес и граждане должны понимать, что развитие ситуации будет зависеть от четкого соблюдения санитарных и профилактических мер", - сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев призвал бороться с пандемией вместе, а правительству и акимам регионов поручил обеспечить неукоснительное исполнение всех поручений.

Ситуация в мире сегодня сложная, в некоторых регионах ситуация ухудшилась. Эта ситуация, конечно, нас беспокоит. Мы все хотим стабильности в стране и вокруг нее, поэтому нам нужно учитывать все происходящее в мире", - заключил президент.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства