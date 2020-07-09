Токаев: мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса

Нур-Султан. 8 июля. Kazakhstan Today - Угрозу коронавируса недооценивать нельзя, заявил в ходе телеобращения президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Ситуация с коронавирусом остается серьезной. Но на фоне других государств в пропорциональном соотношении она если не лучше, то ничуть не хуже. Тем не менее мы, разумеется, не собираемся довольствоваться этим фактом, впереди большая работа, которую мы должны провести вместе, всем обществом", - сказал глава государства.

Он отметил, что угрозу коронавируса недооценивать нельзя.

Продолжать думать, что это обычный грипп, ошибочно. Это гораздо более коварная и опасная болезнь. Количество заболевших в мире достигло почти 12 млн человек, растет число жертв. Именно поэтому с самого начала пандемии мы сразу же приняли решительные и жесткие меры, чтобы ограничить ее распространение в нашей стране. Это позволило нам спасти многие жизни. Но, к сожалению, из-за массового несоблюдения карантинных мер, системных ошибок бывшего руководства Минздрава, нерасторопности акимов мы имеем дело фактически со второй волной коронавируса вкупе с резким ростом заболевания пневмонией", - заявил президент РК.

Это правильное решение. В данный момент появились первые признаки стабилизации ситуации. Но расслабляться, конечно, рано. Предстоящие недели станут решающими в нашей борьбе с пандемией", - отметил Токаев.

По его словам, государство принимает все меры для стабилизации ситуации.

Уже сформировано 400 универсальных мобильных бригад для оказания комплекса медицинских услуг населению на дому. До конца июля их количество будет доведено до 3,5 тыс. Начата работа по увеличению мест в больницах. С момента моего поручения количество коек для больных коронавирусом увеличено на 70% и доведено до 43 тыс. Активно вовлечены в эту работу и военные медики. Благодаря ресурсам вооруженных сил развернуто более 500 коек. В места особых вспышек передислоцируются полевые госпитали. Идет привлечение и интенсивная переподготовка медиков в запасе", - сказал президент РК.

Кроме того, для повышения доступа к тестированию дооснащаются действующие лаборатории: дополнительно закупается 20 ПЦР-анализаторов. Создаются 8 мобильных центров для ПЦР-тестирования, в том числе и сельского населения.

Все это позволит увеличить количество тестов до 40 тыс. в сутки.

Также он сообщил, что решается вопрос улучшения лекарственного обеспечения.

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