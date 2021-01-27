Токаев намерен привиться от COVID-19 казахстанской вакциной

Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев сегодня на расширенном заседании правительства поручил обеспечить качественную подготовку к началу массовой вакцинации от коронавирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

Наиболее действенной и системной мерой для преодоления кризиса является массовая вакцинация. Важно создать все условия для ее качественного проведения. Поручаю правительству совместно с акимами обеспечить полноценную подготовку и приступить к массовой вакцинации с 1 февраля", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.

Напомним, что массовая вакцинация начнется с использованием российского препарата "Спутник V". При этом в РК разработана и успешно испытывается собственная вакцина.

Надеемся на положительный итог тестирования отечественной вакцины. В этом случае я привьюсь именно казахстанской вакциной", - заявил президент.

В целом Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что за время пандемии коронавируса система здравоохранения прошла жесткое испытание и высветились все системные проблемы отрасли.

При этом пострадали другие медицинские службы, что незамедлительно отразилось на здоровье населения. За прошлый год мы потеряли 156 матерей - рост смертности в 2,8 раза. Это не просто сухие цифры статистики, это невосполнимые утраты для 156 семей. Поручаю правительству совместно с акимами регионов и привлечением профессионального сообщества провести инвентаризацию всех организаций здравоохранения", - сказал глава государства.

Он также призвал обратить внимание на факты отсутствия медикаментов и средств, которые по закону должны выдаваться отдельным категориям граждан бесплатно.

Зачастую в медучреждениях говорят - их нет, и людям, в том числе из малообеспеченных групп, приходится приобретать их за свой счет", - сказал президент.

В этой связи он дал поручение правительству совместно с Нацпалатой "Атамекен" в месячный срок проработать вопрос введения QR-кодов с информацией об иммунном статусе с целью обеспечения сбалансированного подхода к противоэпидемическим мерам.

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