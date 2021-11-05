Токаев: необходимо приступить к кампании ревакцинации населения

НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Пять вакцин от коронавирусной инфекции разработали ученые Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности (НИИПББ) МОН РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Самой известной среди них является инактивированная вакцина QazVac, эффективность которой доказана клиническими исследованиями. Кроме того, статья об отечественной вакцине была опубликована в авторитетном медицинском журнале EClinicalMedicine, который входит в группу The Lancet. Также ученые НИИПБ разработали 1 субъединичную, 2 рекомбинантные и 1 живую вакцины, сообщает пресс-служба МОН РК.

Во время пандемии мы начали разработку нескольких кандидатных вакцин от коронавируса сразу на пяти платформах. Это инактивированная вакцина QazVac, субъединичная вакцина QazCOVAC-P на основе белка вируса, две рекомбинантные вакцины и одна живая вакцина. Субъединичная вакцина QazCOVAC-P проходит клинические исследования. Первая фаза исследований на 44 добровольцах завершена, сейчас проводится вторая фаза клинических исследований на 200 волонтерах. Ранее вакцина QazCOVAC-P успешно прошла доклинические исследования на лабораторных животных, в том числе на обезьянах макака-резус", - отметила генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки МОН РК, доктор биологических наук, профессор Кунсулу Закарья.

Субъединичная вакцина QazCOVAC-P состоит из белка вируса и масляного компонента. Испытания прошли на добровольцах старше 18-ти лет и на данном этапе вакцина подтвердила свою безопасность.

Разработанные учеными НИИПББ рекомбинантные вакцины на основе каприпоксвируса и вируса гриппа пока не имеют наименований. Первая рекомбинантная вакцина проходит доклинические испытания на лабораторных животных, вторая - на стадии получения экспериментальных образцов и разработки стандартных методик изготовления и контроля.

Живая вакцина создана на основе ослабленного вируса SARS-CoV-2 и стабилизирующих компонентов. Проведено более 150 пассажей для получения аттенуированного штамма. Сейчас вакцина проходит проверку иммунобиологических свойств, также ученые разрабатывают стандартную методику изготовления живой вакцины. Препарат прошел испытания на лабораторных животных и, по предварительным данным, вакцина безопасна и высокоиммуногенна.

Отметим, что НИИПББ МОН РК занимается исследованиями особо опасных вирусов. За время существования НИИПББ ученые разработали и внедрили более 60 наименований препаратов, в том числе, 16 тест-систем и более 15 различных биопрепаратов.

За последние 10 лет учеными института были созданы технологии изготовления отечественных вакцин против птичьего и свиного гриппа, нодулярного дерматита, оспы верблюдов, бруцеллеза и другие.