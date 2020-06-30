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Токаев: ответственные за борьбу с КВИ чиновники вводят людей в заблуждение

29.06.2020, 17:52 30781
Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции поручил радикально изменить информационную работу и оперативно реагировать на вопросы населения о COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщил в Facebook пресс-секретарь президента Берик Уали, Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания указал на большое число жалоб со стороны населения, связанных с распространением эпидемии.
 

Сайт coronavirus2020.kz получил около 40 тыс. вопросов. На сегодняшний день только треть из них получили ответы. В результате такого отношения распространяется негативная и ложная информация. Это делает нашу работу еще более сложной. Подход к информационной работе должен быть радикально изменен", - заявил глава государства.

 
Он предложил организовывать ежедневные программы на телевидении в прямом эфире, давать советы врачей и отвечать на актуальные вопросы. 
 
В частности, как подчеркнул Токаев, граждане должны знать протокол и алгоритм лечения, правила приема лекарств.
 
Президент отметил, что информационная работа играет важную роль в борьбе с коронавирусом.
 

Многое зависит от своевременного информирования и принятия соответствующих мер. Первоначально эта работа была хорошо организована. Но власти ослабили процесс. Республиканский центр связи по коронавирусу, созданный три месяца назад, в настоящее время практически не функционирует. Соответственно, сегодня нет единой точной информации. Чиновники, ответственные за борьбу с эпидемией, продолжают вводить общественность в заблуждение, предоставляя негативную информацию", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Он также отметил, что акимы и министры перестали общаться с населением, своевременно не отвечают на жалобы. В результате большинство людей не знают, куда обращаться.
 
Напомним, что Касым-Жомарт Токаев в ходе совещания по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции объявил выговоры ряду чиновников.
 

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