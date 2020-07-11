Токаев озвучил сумму ущерба бюджету страны

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт озвучил сумму, которую теряет бюджет страны из-за пандемии, передает Kazakhstan Today.

Карантин и снижение цен на нефть привели к резкому сокращению доходов бюджета. Потери доходов республиканского бюджета на 2020 год оцениваются в 1,7 трлн тенге, рассказал Токаев на расширенном заседании правительства.

Сейчас устойчивость бюджета достигается за счет трансфертов из Национального фонда. На этот год размер гарантированного трансферта из Нацфонда был увеличен до 4,7 трлн тенге. С 2021 года трансферты из Нацфонда должны носить только целевой характер. Они могут быть направлены исключительно на решение социальных проблем и инфраструктурное развитие", - заявил глава государства.

По его словам, обеспечение стабильности бюджета должно начинаться прежде всего с сокращения неэффективных расходов.

Начата работа по оптимизации бюджетных расходов на 2021 год. На эти цели планируется сократить 1,6 трлн тенге.

В современных условиях это неплохой показатель", - отметил президент.

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