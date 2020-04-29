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Токаев поблагодарил правительство Пакистана за гуманитарную помощь

28.04.2020, 14:08 8101
Нур-Султан. 28 апреля. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил правительство Пакистана за гуманитарную помощь для лечения COVID-19, передает Kazakhstan Today.
 

Выражаю искреннюю признательность правительству Пакистана и лично премьер-министру @ImranKhanPTI за предоставленную Казахстану гуманитарную помощь - партию лекарства для лечения больных коронавирусом", - написал глава государства в Twitter.

 
Напомним, в Казахстане на данный момент коронавирус выявлен у 2950 человек. 725 человек вылечились, 25 скончались.
 

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