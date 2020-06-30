Нур-Султан. 29 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил правительству начать подготовку к длительной пандемии коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе совещания призвал правительство наряду с принятием экстренных мер начать подготовку к длительной пандемии коронавируса. В этой связи поручено разработать Национальный план по защите жизни и здоровья казахстанцев на среднесрочную перспективу, сообщили в пресс-службе Акорды.

Да, это опасное заболевание, для лечения которого еще нет вакцины. Но при этом не стоит поддаваться панике и тем более допускать противоправные действия, оскорблять врачей и нарушать санитарный режим. Больные не должны впадать в тревогу и пессимизм. Наряду с лечением, хорошее физическое и духовное состояние человека способствуют его быстрому исцелению. Прошу придерживаться рекомендаций и требований Министерства здравоохранения и санитарных врачей. Все наши усилия направлены на сохранение главного богатства нашей страны - жизни и здоровья граждан Республики Казахстан", - сказал глава государства.

Он также поручил повысить эффективность лабораторных исследований, решить вопросы с бесперебойными поставками реагентов и расходных материалов, увеличить количество и мощности ПЦР-лабораторий.

Граждане справедливо жалуются на огромные очереди около лабораторий, несоблюдение в очередях санитарных норм. Все это несет прямые риски заражения. Поэтому проводить ПЦР-тест следует строго по онлайн-записи или через Call-центр в целях предупреждения заражения и обеспечения централизованного распределения и учета. Крайне важно развернуть мобильные лаборатории для работы в очагах инфекции, особенно в сельской местности, и выделить средства на дальнейшее развитие мобильных служб", - сказал президент.

Глава государства отметил важность обеспечения необходимым лечением и лекарствами граждан. Для этого правительству и акимам регионов поручено мобилизовать все финансовые и инфраструктурные ресурсы.

Поручаю до конца июля на 50% увеличить количество инфекционных коек, имея в виду наступление второй волны пандемии. Для этого регионам нужно использовать все резервы, в том числе частной и ведомственной медицины. Поручаю правительству в течение пяти дней решить вопрос обеспечения лекарственными препаратами", - поручил Касым-Жомарт Токаев.

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