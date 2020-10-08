Токаев поручил выплатить пособия всем погибшим от КВИ медикам без расследований и в кратчайшие сроки

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев указал чиновникам на недопустимость бюрократии в вопросе выплат медикам, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Необходимость поддержки медицинских работников ни у кого не вызывает сомнений. По моему поручению на выплаты во втором полугодии выделено более 150 млрд тенге. Однако в получении надбавок и страховых выплат до сих пор создаются бюрократические препоны, вплоть до того, что этим вопросом занялся парламент", - сказал глава государства сегодня на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.

По его словам, "на местах продолжаются "игры с цифрами" по надбавкам, до сих пор нет прозрачности в их распределении. Это недопустимая ситуация".

Также президент возмутился тем, что главврачи пытаются корректировать учет рабочего времени не в пользу медиков.

Медики не должны выпрашивать положенные им деньги", - подчеркнул Токаев.

Он напомнил, что в условиях второй волны пандемии основной удар на себя снова возьмут медики. Именно они, а не лекарства и аппаратура, являются нашим главным ресурсом.

Как уточнил президент, за период пандемии по состоянию на 30 сентября от коронавируса умерло 182 медицинских работника. Сейчас эти случаи рассматриваются различными комиссиями, пособия выплачены только 37 семьям.

Абсолютно недопустимая ситуация. Определение причин смерти постфактум вызывает много сложностей, в том числе и этического характера. В этой связи поручается правительству выплатить все полагающиеся пособия семьям погибших медиков без проведения подробных расследований по этому вопросу. По всем подтвержденным случаям заболевания медицинских работников во время несения службы выплата должна быть безоговорочно осуществлена в кратчайшие сроки", - сказал президент.

Он также поручил акимам регионов держать на контроле вопрос о надбавках за борьбу с коронавирусом.

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