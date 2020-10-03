Токаев пожелал Трампу и его супруге выздоровления

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев пожелал выздоровления президенту США Дональду Трампу и его супруге, у которых выявили коронавирус, передает Kazakhstan Today.

От всей души желаю президенту Трампу и его супруге Мелании скорейшего выздоровления от коронавируса", - написал Токаев в Twitter .

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