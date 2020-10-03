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Токаев пожелал Трампу и его супруге выздоровления

02.10.2020 8722
Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев пожелал выздоровления президенту США Дональду Трампу и его супруге, у которых выявили коронавирус, передает Kazakhstan Today.
 

От всей души желаю президенту Трампу и его супруге Мелании скорейшего выздоровления от коронавируса", - написал Токаев в Twitter.

 
Ранее Дональд Трамп сообщил, что тест на коронавирус у него и его супруги дал положительный результат, в связи с чем они уходят на карантин.
 

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