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Токаев пожелал здоровья заболевшему КВИ премьер-министру Армении

01.06.2020, 16:51 4861
Нур-Султан. 1 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев пожелал здоровья премьер-министру Армении Николу Пашиняну, заболевшему коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 

Желаю скорейшего выздоровления премьер-министру Армении Н. Пашиняну @NikolPashinyan. Уверен, с присущей ему жизненной силой он сможет преодолеть болезнь и вернуться к деятельности на благо дружественной Армении", - написал глава государства в Twitter.

 
Ранее сообщалось, что Никол Пашинян и члены его семьи заразились коронавирусом. Они самоизолировались дома, откуда премьер-министр намерен продолжать работу в удаленном режиме.
 

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