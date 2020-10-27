Токаев призвал правительство совместить жесткие меры карантина с интересами бизнеса

Нур-Султан. 26 октября. Kazakhstan Today - Премьер-министр РК Аскар Мамин доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву о мерах по стабилизации санитарно-эпидемиологической ситуации и об актуальных вопросах социально-экономического развития страны, передает Kazakhstan Today.

Президент отметил особую важность неуклонного выполнения намеченных правительством планов с учетом пессимистических прогнозов главы ВОЗ относительно последствий распространения пандемии коронавируса в ближайшие месяцы. Следует совместить жесткие меры по усилению карантина с интересами предпринимателей и развитием экономики страны в целом", - сообщили в пресс-службе Акорды.

Как доложил Аскар Мамин, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем. В рамках подготовки к новой волне коронавирусной инфекции проводится работа по лекарственному обеспечению медицинских организаций и населения, поставкам в лечебные учреждения аппаратов ИВЛ и кислородных концентраторов, оснащению регионов передвижными диагностическими комплексами, цифровыми рентген-аппаратами, мобильными бригадами и машинами скорой медицинской помощи. В настоящий момент в 10 из 13 регионов завершено строительство инфекционных модульных больниц, оставшиеся три будут введены в эксплуатацию до конца ноября текущего года.

Также главу государства проинформировали о создании республиканского и регионального стабилизационных фондов, в которых сформирован двухмесячный запас из 91 наименования лекарств и средств индивидуальной защиты для системы здравоохранения. В целях недопущения дефицита лекарств в аптеках дополнительно формируется запас из 33 наиболее востребованных препаратов для насыщения розничной аптечной сети.

Премьер-министр сообщил президенту о работе по увеличению объемов ПЦР-тестирования. По его словам, за счет увеличения количества лабораторий до 124 охват тестированием населения увеличен в 2,5 раза, снижена стоимость ПЦР-тестов.

Кроме того, Аскар Мамин доложил об усилении санитарно-эпидемиологический контроля в пограничных пунктах пропуска, а также на объектах транспорта. Одновременно осуществляется поэтапное возобновление деятельности субъектов бизнеса в регионах с "зеленой" стабильной эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости.

Премьер-министр также проинформировал главу государства о принимаемых мерах по поддержке субъектов предпринимательства, привлечению иностранных инвестиций, обеспечению занятости и других актуальных вопросах социально-экономического развития страны.

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