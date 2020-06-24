Токаев: проблему нехватки медпрепаратов и больничных коек решим в ближайшее время

Нур-Султан. 23 июня. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев пообещал в ближайшее время решить проблемы дефицита защитных костюмов для медиков, больничных коек и другие вопросы, возникшие в период пандемии COVID-19. Об этом глава государства заявил сегодня в ходе онлайн-форума Biz Birgemiz, передает корреспондент агентства.

Обращаясь к медицинским работникам, глава государства подчеркнул, что на их плечи легла самая большая нагрузка в борьбе с эпидемией.

Знаю, порой вы совершаете подвиги вопреки обстоятельствам. В условиях повторной вспышки пандемии, нарастания ее масштабов вам приходится сталкиваться с нехваткой защитных костюмов, нужных препаратов, больничных коек, другими трудностями. Эти проблемы мы решим в самое ближайшее время. Правительство имеет четкое поручение срочно выправить данную ситуацию", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Он также отметил, что сейчас в Казахстане на 100 тыс. граждан приходится немного более 80 заболевших. "Это средний показатель, согласно мировой статистике. Не очень плохой, но и не самый лучший. Мы внимательно следим за статистикой заражений, но зачастую забываем о статистике выздоровлений. Около половины заболевших получают качественное эффективное лечение, и это ваша заслуга, показатель вашей работы", - сказал президент.

Токаев также напомнил, что своим указом с целью поощрения самоотверженной работы он наградил группу медработников государственными орденами и медалями. "В лице этих людей мы выражаем благодарность всем медикам страны", - подчеркнул он.

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