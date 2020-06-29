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Токаев проведет совещание с правительством по мерам противодействия коронавирусу

28.06.2020, 19:59 15742
Токаев проведет совещание с правительством по мерам противодействия коронавирусу
Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - Завтра, 29 июня, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет совещание с правительством по мерам противодействия коронавирусу, передает Kazakhstan Today.
 

Завтра, 29 июня, президент Казахстана проведет совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции. Предполагается, что глава государства даст оценку текущей ситуации и обнародует ряд мер, направленных на повышение уровня защиты здоровья граждан", - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.

 
По его словам, также планируется рассмотреть вопросы поддержки экономики и социальной защиты населения. В совещании примут участие члены правительства, руководители ряда ведомств, акимы регионов.
 

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