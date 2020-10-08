Токаев: стоимость масок и тестирования на COVID-19 неприемлемо высокая

Нур-Султан. 7 октября. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил увеличить тестирование казахстанцев на коронавирусную инфекцию, а также заявил о недопустимости высоких цен на тесты, передает Kazakhstan Today.

Несмотря на расширение сети лабораторий и снижение стоимости тестирования во всем мире, у нас цены остаются высокими - от 10 до 18 тыс. тенге. Полагаю, что это неприемлемая сумма для значительной части населения. От правительства и акимов требуется решить вопрос финансовой доступности тестирования", - сказал глава государства на совещании по подготовке ко второй волне пандемии коронавируса.

При этом он отметил, что в стране наблюдается тенденция снижения объемов тестирования. В среднем проводится 18 тыс. исследований в сутки при возможности проведения от 40 до 60 тыс. То есть загруженность лабораторий составляет 40%. Максимальное количество исследований проводилось в июне - 33 тыс. исследований в сутки, а 5 октября 2020 года было проведено около 11 тыс. исследований.

Также президент указал на неравномерность объемов тестирования в региональном разрезе. Минимальный уровень тестирования отмечен в Кызылординской области, Шымкенте, Алматинской области; максимальный уровень - в Атырауской, Западно-Казахстанской областях.

В текущих условиях это недопустимо. Мы должны знать точную картину. Поэтому следует принять меры по увеличению объемов тестирования", - сказал Токаев.

Вместе с тем президент указал и на высокие цены на защитные маски, которые по-прежнему выше, чем в других странах, в частности в России.

Правительством планируется утверждение предельной розничной цены на маски в пределах 60 тенге. В России, как мне сообщили, стоимость варьирует от 20 до 30 тенге, то есть ориентир более приемлемый для граждан. Поручаю Агентству по защите и развитию конкуренции провести анализ адекватности таких цен и обеспечить мониторинг ценовой политики в части лабораторных услуг и средств индивидуальной защиты", - заключил президент РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства