Токаев: в Казахстане уделят особое внимание медико-биологическим исследованиям

Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan сообщил о ситуации с заражением медиков коронавирусом, а также рассказал о мерах поддержки медицины в РК, передает Kazakhstan Today.
Врачи и медицинский персонал были мобилизованы на борьбу с эпидемией, представляющей угрозу для всех. Важно поддержать медработников всеми возможными способами", - сказал президент.
Он отметил, что ситуация с распространением эпидемии выявила слабые стороны медицинской системы.
Несмотря на меры предосторожности, многие работники здравоохранения заразились. Мы столкнулись с проблемой нехватки врачей. Эта ситуация находится под моим непосредственным контролем. Даны конкретные поручения. Врачи, участвующие в борьбе с эпидемией, получают надбавки", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Он также подчеркнул, что нужно повышать статус медицинских работников, расширить социальные гарантии для них и усовершенствовать систему стимулирования. В этом направлении предстоит еще большая работа.
Эпидемия коронавируса показала важность развития медицинской науки. Сегодня весь мир уделяет особое внимание этой области и активизирует борьбу с инфекционными заболеваниями. В будущем в стране будет уделено особое внимание медико-биологическим исследованиям", - сказал президент.
Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 3,6 млн человек. Выздоровели более 1 млн 200 тыс. человек, погибли более 252 тысяч. Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля был введен режим чрезвычайного положения. 27 апреля глава государства сообщил о решении продлить режим ЧП в Казахстане до 11 мая.
На сегодняшний день в РК зарегистрированы 4160 случаев заражения коронавирусом, 29 человек скончались от инфекции.
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