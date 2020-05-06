Токаев: в Казахстане уделят особое внимание медико-биологическим исследованиям

Нур-Султан. 5 мая. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan сообщил о ситуации с заражением медиков коронавирусом, а также рассказал о мерах поддержки медицины в РК, передает Kazakhstan Today.

Врачи и медицинский персонал были мобилизованы на борьбу с эпидемией, представляющей угрозу для всех. Важно поддержать медработников всеми возможными способами", - сказал президент.

Он отметил, что ситуация с распространением эпидемии выявила слабые стороны медицинской системы.

Несмотря на меры предосторожности, многие работники здравоохранения заразились . Мы столкнулись с проблемой нехватки врачей. Эта ситуация находится под моим непосредственным контролем. Даны конкретные поручения. Врачи, участвующие в борьбе с эпидемией, получают надбавки ", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул, что нужно повышать статус медицинских работников, расширить социальные гарантии для них и усовершенствовать систему стимулирования. В этом направлении предстоит еще большая работа.

Эпидемия коронавируса показала важность развития медицинской науки. Сегодня весь мир уделяет особое внимание этой области и активизирует борьбу с инфекционными заболеваниями. В будущем в стране будет уделено особое внимание медико-биологическим исследованиям", - сказал президент.

Напомним, 11 марта текущего года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией. По последним данным, число зараженных в мире превысило 3,6 млн человек. Выздоровели более 1 млн 200 тыс. человек, погибли более 252 тысяч. Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до конца апреля был введен режим чрезвычайного положения. 27 апреля глава государства сообщил о решении продлить режим ЧП в Казахстане до 11 мая

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