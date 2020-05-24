Двум районным акимам Жамбылской области и акиму Тараза объявлен выговор за ненадлежащее обеспечение режима карантина

Тараз. 23 мая. Kazakhstan Today - Аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев объявил выговор акимам Тараза, Байзакского и Таласского районов за ненадлежащее обеспечение режима карантина, передает Kazakhstan Today.

К сожалению, коронавирусная инфекция продолжает распространяться по нашей области. Только за последние 10 дней выявлено 30 новых случаев заболевания. Это объясняется тем, что на местах ослабла работа по профилактике, не соблюдаются карантинные меры. В связи с экономической необходимостью были сняты ограничения на деятельность некоторых сфер малого и среднего бизнеса. Но это не означает, что следует пренебрегать мерами безопасности. Требования карантинного режима сохраняются, и они обязательны для всех. Однако и в городе Таразе, и в районных центрах многие жители не используют защитные медицинские маски, а в торговых точках и на других объектах не выполняются требования по соблюдению безопасности граждан. Факты свидетельствуют, что росту заболеваемости способствовало также большое скопление людей в одном месте, как это случилось в Таласском и Байзакском районах", - констатировал аким на очередном заседании оперативного штаба.

По словам руководителя департамента безопасности и качества товаров и услуг Берика Жаркынбекова, на территории области зарегистрировано 229 случаев коронавирусной инфекции. Наибольшее количество заболевших наблюдается в городе Таразе, Кордайском и Байзакском районах. Если ранее большей частью отмечались завозные случаи заболевания, то теперь наблюдается рост местных случаев. Высокий удельный вес местных случаев установлен в областном центре и Байзакском районе. На 21 мая прирост заболеваемости по области за сутки составил 5,4%, а за последние 7 дней - 17,4%.

Жаркынбеков перечислил основные причины роста заболеваний. Это - скопление людей на объектах предпринимательства и торговли, нарушение масочного режима, несоблюдение социальной дистанции, крайне слабая ответственность людей как за свое здоровье, так и за здоровье окружающих.

Коронавирусная инфекция уже выявлена в 36 населенных пунктах области. В последнюю неделю рост заболевания наблюдается в селе Сарыкемер Байзакского района.

Ситуация остается тревожной. В этих условиях необходимо принимать самые строгие меры, как к непосредственным нарушителям карантинного режима, так и тем должностным лицам, при попустительстве которых возникают новые очаги инфекции. Более решительно должна использовать свои полномочия санитарно-эпидемиологическая служба", - подчеркнул аким области.

Он также призвал руководителей местных исполнительных органов и профильных ведомств активизировать разъяснительную работу среди населения, возобновить деятельность мобильных групп, которые в последнее время почему-то ослабили свою работу.

Надо обеспечить неукоснительное выполнение всех требований карантинного режима, заданий областного оперативного штаба. Главная задача - обеспечить безопасность людей, предотвратить новые вспышки инфекции", - отметил Б. Сапарбаев.

В связи с многочисленными обращениями граждан на заседании решено возобновить деятельность центров обслуживания населения с 25 мая. Что касается возобновления движения общественного транспорта, то данный вопрос будет обсужден в следующий понедельник, на очередном заседании штаба.

За допущенные недостатки в работе объявлен выговор акиму Тараза, акимам Таласского и Байзакского районов, освобожден от занимаемой должности заместитель акима Тараза, курирующий данное направление работы. Кроме того, будет рассмотрена персональная ответственность заместителей акимов Кордайского, Байзакского и Таласского районов", - сообщили в пресс-службе областного акимата.

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