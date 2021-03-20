Третья волна пандемии коронавируса пришла в Европу

БРЮССЕЛЬ. 19 МАРТА - Еврокомиссия объявила о начале третьей волны пандемии коронавируса в Европе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает ТАСС , третья волна пандемии коронавируса нового типа развивается разными темпами в разных странах Евросоюза.

Как отметила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, требуется ускорения вакцинации.

Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС. Мы входим в очень сложный период, в котором наша экономика будет серьезно затронута этой ситуацией. Мы видим необходимость ускорить вакцинацию населения", - сказала она.

Ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что "в Европе еще недостаточно вакцины, чтобы остановить третью волну" пандемии.

Еврокомиссия рассчитывает, что в первом квартале 27 стран ЕС смогут получить порядка 100 миллионов доз вакцины от трех западных компаний: Pfizer, Moderna, AstraZeneca. Это на 40% меньше, чем 166 миллионов доз, которые были предзаказаны на этот период Еврокомиссией по контрактам с этими тремя компаниями, подписанными и частично оплаченными осенью прошлого года.

В настоящее время ведущие страны Евросоюза ужесточают карантинные ограничения ввиду ускоряющихся темпов распространения пандемии.

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По состоянию на 23.59 18 марта в Казахстане подтверждено 229 217 случаев коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 1124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Всего в стране подтверждено 229 217 случая.

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