Три новых случая COVID-19 зарегистрировано в Атырауской области

Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - По состоянию на 01.45 1 апреля зарегистрировано еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы еще 3 случая заражения коронавирусной инфекцией в Атырауской области", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

На сегодняшний день в стране подтверждены 343 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 178 случаев, Алматы - 82 случая, в Карагандинской области - 13 случаев, в Атырауской области - 16 случаев, в Акмолинской области - 10 случаев, в Жамбылской области - 3 случая, в Шымкенте - 2 случая, в Восточно-Казахстанской области - 2 случая, в Алматинской области - 8 случаев, в Актюбинской области - 3 случая, в Северо-Казахстанской области - 3 случая, в Павлодарской области - 1 случай, в Мангистауской области - 1 случай, в Кызылординской области - 18 случаев, в Западно-Казахстанской области - 2 случая, в Туркестанской области - 1 случай.





Ранее сообщалось, что 31 марта выписаны 2 пациента, лечившиеся от коронавирусной инфекции: 1 пациент в Нур-Султане и 1 пациент в Алматы. Итого 24 выздоровевших по Казахстану.





Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 858 тыс., скончались более 42 тыс. человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства