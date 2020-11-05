Цены на лекарства и маски в Алматы находятся под контролем

Алматы. 4 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы проводятся мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на лекарства и маски, передает Kazakhstan Today.

В ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций заместитель руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Алматы Мурат Мухамедяров рассказал о мерах по недопущению роста цен на лекарственные препараты и медицинские изделия.

В период с середины июля до конца сентября правоохранительные органы с участием департамента провели по городу проверки аптечных организаций на предмет превышения цен на лекарственные средства. Департамент наложил 156 штрафов на общую сумму свыше 28 млн тенге.

После проведения проверок правоохранительными органами на сегодняшний день ситуация стабильная: за последний месяц поступило только одно обращение по превышению цен на лекарственное средство. Работа в данном направлении продолжается.

Аптечные организации приводят цены в соответствии с приказом Министерства здравоохранения о предельных розничных ценах. Проводится также работа по совершенствованию нормативной правовой базы. Так, была упрощена процедура разового ввоза лекарств для лечения и профилактики коронавирусной инфекции. Срок проведения оценки безопасности качеств лекарственных средств и медицинских изделий теперь составляет три рабочих дня", - отметил Мухамедяров.

Это все сделано для того, чтобы не прекращался процесс регистрации и перерегистрации лекарственных средств. Также предусмотрена ускоренная экспертиза лекарственных средств и медицинских изделий.

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