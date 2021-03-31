Цой: до 56% заболеваемости коронавирусом приходится на жителей Алматы

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой озвучил данные по эпидобстановке в целом по стране, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За последние две недели уровень заболеваемости КВИ вырос в 1,5 раза за счет роста заболеваемости в городах Алматы, Нур-Султане, Шымкенте, Актюбинской и Алматинской областях", - проифнормаировал глава МЗ РК в ходе брифинга.

Министр подчеркнул, что до 56% от общей заболеваемости приходится на жителей Алматы, где регистрация случаев увеличилась со 100 случаев в сутки в феврале до 500 случаев в сутки в марте.

В Нур-Султане количество случаев увеличилось со 100 в сутки в феврале до 350 случаев в сутки в марте.

Кроме того, по информации Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса, на сегодняшний день занятость инфекционных коек по республике составляет 33%, реанимационных коек - 20%.

Между тем по состоянию на 30 марта количество тяжелых пациентов по сравнению с 28 февраля увеличилось на 32% и составило 440 человек.





Напомним, за прошедшие сутки зарегистрировано 1445 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 545 случаев пришлось на Алматы

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