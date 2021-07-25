Цой доложил президенту об эпидемиологической ситуации в стране

НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра здравоохранения Алексея Цоя о текущей эпидемиологической ситуации в стране, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, глава Минздрава проинформировал президента о ходе проведения вакцинации и договоренностях о поставке вакцин в страну, сообщил в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено об усилении карантинных мер в ряде регионов, занятости коечного фонда в инфекционных стационарах и реанимационных отделениях, имеющихся ресурсах по части лекарственного и другого обеспечения, методологической помощи регионам с низким охватом вакцинацией".

По словам Алексея Цоя, рост среднесуточной заболеваемости за последние две недели июля по сравнению с июнем составил 4,8 раз.

На 24 июля занятость инфекционных коек по республике составляет 51%, реанимационных коек - 41%. С учетом роста заболеваемости и возросшей нагрузки на систему здравоохранения в июле дополнительно развернуто около 10 тысяч коек, в резерве остается порядка 21,4 тысячи коек", - сообщил Цой.

Кроме того, министр здравоохранения доложил о появлении и циркуляции в мире нового штамма коронавирусной инфекции - Лямбда. Этот вирус впервые был обнаружен в Перу в декабре 2020 года. На сегодняшний день выявлено около 3000 случаев в 30 странах, в основном в Северной и Южной Америке, Европе.

Президент поручил Алексею Цою держать эпидемиологическую ситуацию под жестким контролем, ускорить темпы массовой вакцинации, качественно организовать работу по своевременному оказанию медпомощи больным, в том числе на уровне первичной медико-санитарной помощи.

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