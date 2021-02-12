Цой назвал примерные даты выпуска вакцины "Спутник V" Карагандинского фармкомплекса

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой назвал примерные даты выпуска первых доз вакцины "Спутник V" производства Карагандинского фармацевтического комплекса, передает Kazakhstan Today.

По словам Алексея Цоя, первые дозы вакцины "Спутник V", произведенной на базе Карагандинского фармкомплекса будут готовы к концу февраля. Объем первой поставки предположительно составит 90 тыс. доз.





Вакцина "Спутник V", произведенная на базе Карагандинского фармацевтического комплекса, будет доступна ориентировочно к концу февраля текущего года. Предполагаемый объем первой поставки составит 90 тыс. доз.

Глава МЗ отметил, что к июлю текущего года планируется увеличение выпуска вакцины до 2 млн доз.

Выпуск коммерческих серий вакцины "Спутник V", произведенной на Карагандинском фармацевтическом комплексе, ожидается к 25 февраля 2021 года в объеме 90 тыс. доз", - добавил Цой.

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