Цой назвал условия возобновления работы кинотеатров

Нур-Султан. 1 октября. Kazakhstan Today - На брифинге в СЦК министр здравоохранения РК Алексей Цой прокомментировал вопрос по возобновлению работы кинотеатров, передает Kazakhstan Today.

Вопрос с киноиндустрией отрабатывается. Мы понимаем озабоченность. Сейчас подходы прорабатываются. На начальном этапе рассматривается вариант заполняемости 30% от посадочных мест", - сказал глава Минздрава.

Он также добавил, что этот вопрос сейчас обсуждается и, возможно, в ближайшее время будет вынесен на заседание Межведомственной комиссии.

Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал , ждать казахстанцам смягчения или ужесточения карантина.

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