Цой назвал условия возобновления работы кинотеатров

Вопрос с киноиндустрией отрабатывается. Мы понимаем озабоченность. Сейчас подходы прорабатываются. На начальном этапе рассматривается вариант заполняемости 30% от посадочных мест", - сказал глава Минздрава.
Он также добавил, что этот вопрос сейчас обсуждается и, возможно, в ближайшее время будет вынесен на заседание Межведомственной комиссии.
Ранее министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, ждать казахстанцам смягчения или ужесточения карантина.
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