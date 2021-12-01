Цой обратился к главе ВОЗ с просьбой ускорить регистрацию казахстанских вакцин от COVID-19

Фото: Facebook/Алексей Цой
НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой обратился к генеральному директору Всемирной организации здравоохранения Тедросу Гебрейесусу с просьбой ускорить регистрацию казахстанских вакцин от коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В рамках официального визита главы государства в Швейцарию встретились с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Гебрейесусом", - написал Цой в Facebook.
В ходе встречи главе ВОЗ рассказали о двух казахстанских вакцинах, разработанных от COVID-19, и обратились к нему с просьбой оказать поддержку в ускорении процесса их регистрации.
Это инактивированная вакцина QazCovid-in (или QazVac) и субъединичная вакцина QazCoVac-P. Вакцина QazVac получила временную регистрацию на территории Республики Казахстан сроком на 18 месяцев. QazVac является единственной вакциной, разработанной в мусульманских странах, и имеет халал сертификат, предоставленный Духовным управлением мусульман Казахстана… В июне этого года наша вторая вакцина против COVID-19, субъединичная вакцина QazCoVac-P, внесена в список кандидатных вакцин Всемирной организации здравоохранения в фазе клинических исследований", - рассказал Цой.
Также в ходе встречи стороны обсудили подходы по противодействию новому штамму коронавируса Омикрон, который на сегодня обнаружен уже в десяти странах мира и, по предварительным данным, обладает высокой контагиозностью и устойчивостью к защитным антителам.