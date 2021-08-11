Ревакцинация в Казахстане планируется с октября - Цой

НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Министр здравоохранения Алексей Цой во время брифинга ответил на вопросы о ревакцинации и вакцине Pfizer, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

По словам министра, ревакцинация в Казахстане планируется, сейчас правительство определяет подходы к этой процедуре.

Ревакцинация бывает двух видов: экстренная, для получения коллективного иммунитета, когда должны быть привиты 60-70% населения. И есть плановая, которая делается раз в год. Наше население стало вакцинироваться чуть позже, с февраля. Основная масса вакцинированных пришлась на июнь - июль, поэтому антитела ещё "свежие", их уровень высок. Поэтому ориентировочно вакцинация планируется через 9 месяцев после получения второй дозы. Сейчас о ревакцинации заговорили в основном те страны, которые вакцинировались в прошлом году: США, Израиль, Россия... У них уже прошло 9 месяцев с момента получения второй дозы. У нас ревакцинация будет актуальна, скорее всего, к октябрю. Сейчас мы определим подходы, законодатально их закрепим, ещё раз проконсультируемся со Всемирной организацией здравоохранения, и тогда уже запустим", - уточнил Цой.

Главе Минздрава также задали вопрос: для кого будет предназначена немецкая вакцина Pfizer, которая поступит в Казахстан осенью этого года.

На начальном этапе, в октябре этого года Pfizer будет доступен только для детей и для беременных. Поэтому не стоит рассчитывать на эту вакцину. Надо идти прямо сейчас и прививаться. В течение недели к нам из КНР поступит ещё одна вакцина, одобренная ВОЗ. Можно привиться ею, она инактивированная".

Напомним, речь идёт о китайской вакцине Sinovac. В Казахстан планируется завезти 3 млн доз препарата.

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