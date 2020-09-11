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Цой рассказал, когда ожидается вторая волна COVID-19

10.09.2020, 15:05 12718
Цой рассказал, когда ожидается вторая волна COVID-19
Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой назвал ожидаемые сроки второй волны коронавируса, передает Kazakhstan Today.
 
По словам главы Минздрава, сейчас идет прогнозирование и оценка текущей эпидситуации.
 

Самые точные прогнозы делаются на период двух недель ", - сказал Цой на брифинге в СЦК, отметив, что ежедневные показатели варьируются. 

 
Эти прогнозы привязаны к общему проценту людей, которые носят маски, соблюдают дистанцию. 
 

Чтобы спрогнозировать заболеваемость, мы должны понимать, насколько у нас идет разобщение граждан. Но ориентировочно мы видим, что возможен рост заболеваемости на период ноября-декабря. Это связано со второй возможной волной, наслоением острых респираторных инфекций и гриппа", - сказал Цой. 

 
Министр рассказал, как Казахстан готовится к возможной второй волне подъема коронавирусной инфекции.
 

Сейчас идет резкое повышение заболеваемости в Италии, Испании, Германии, Турции и Южной Корее. При этом прирост заболеваемости в странах СНГ составляет 0,5%, что в 5 раз выше, чем в Казахстане. Эта ситуация не может не тревожить. Казахстан готовится, как и все страны, к возможной второй волне подъема коронавирусной инфекции", - отметил министр.

 
Он сообщил, что в Казахстане планируется развернуть 71 126 коек. В настоящий момент их количество составляет 10 257. Кроме того, 15% коечного фонда загружено пациентами, которые болеют коронавирусом либо коронавирусной пневмонией. 
 

Мы запланировали строительство порядка 13 модульных инфекционных больных. Две крупные клиники находятся на этапе реконструкции. Организованы 3 640 мобильных бригад на уровне поликлиник для граждан. 5098 аппаратов ИВЛ будет поставлено в текущий эпидсезон. 21 566 коек будут обеспечены кислородом", -добавил министр.


Ранее Алексей Цой объяснил, чем обосновано дистанционное обучение в школах и почему оно продолжится до конца первой четверти.
 

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