Цой рассказал, когда ожидается вторая волна COVID-19

Нур-Султан. 10 сентября. Kazakhstan Today - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой назвал ожидаемые сроки второй волны коронавируса, передает Kazakhstan Today.

По словам главы Минздрава, сейчас идет прогнозирование и оценка текущей эпидситуации.

Самые точные прогнозы делаются на период двух недель ", - сказал Цой на брифинге в СЦК, отметив, что ежедневные показатели варьируются.

Эти прогнозы привязаны к общему проценту людей, которые носят маски, соблюдают дистанцию.

Чтобы спрогнозировать заболеваемость, мы должны понимать, насколько у нас идет разобщение граждан. Но ориентировочно мы видим, что возможен рост заболеваемости на период ноября-декабря. Это связано со второй возможной волной, наслоением острых респираторных инфекций и гриппа", - сказал Цой.

Министр рассказал, как Казахстан готовится к возможной второй волне подъема коронавирусной инфекции.

Сейчас идет резкое повышение заболеваемости в Италии, Испании, Германии, Турции и Южной Корее. При этом прирост заболеваемости в странах СНГ составляет 0,5%, что в 5 раз выше, чем в Казахстане. Эта ситуация не может не тревожить. Казахстан готовится, как и все страны, к возможной второй волне подъема коронавирусной инфекции", - отметил министр.

Он сообщил, что в Казахстане планируется развернуть 71 126 коек. В настоящий момент их количество составляет 10 257. Кроме того, 15% коечного фонда загружено пациентами, которые болеют коронавирусом либо коронавирусной пневмонией.

Мы запланировали строительство порядка 13 модульных инфекционных больных. Две крупные клиники находятся на этапе реконструкции. Организованы 3 640 мобильных бригад на уровне поликлиник для граждан. 5098 аппаратов ИВЛ будет поставлено в текущий эпидсезон. 21 566 коек будут обеспечены кислородом", -добавил министр.





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