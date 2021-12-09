Цой рассказал о надбавках медработникам и коммерческой вакцинации препаратом Pfizer

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НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой, отвечая на вопросы журналистов в мажилисе, подтвердил информацию, что медикам продолжат выплачивать надбавки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Президент поручил сделать постоянными меры выплат, которые у нас утверждены в бюджете. Это не будет привязано к коронавирусу. Это если работает с инфекционными агентами, допустим менингит, конго-крымская геморрагическая лихорадка, другие. У нас же инфекционные заболевания никуда не ушли, и многие еще более опасные, чем коронавирус", - сказал Цой.
Отвечая на вопрос о том, определен ли список категорий медиков для выплат, министр отметил, что это будет сделано в ближайшее время, пишет "Казправда".
Там уже четко будет определено. Мы проинформируем, дадим расшифровки по каждой категории - чего и сколько. Я думаю, что в декабре будет полностью и приказ, и все пункты, которые будут оглашены", - пояснил он.
Алексей Цой также ответил на вопрос о вакцинации препаратом Pfizer на коммерческой основе.
Сейчас нет расчетов. Мы обсуждаем с компанией Pfizer поставки, пока еще не получили одобрения. Проговариваем, ведутся переговоры. Но параллельно с этим Алматы и другие регионы изучают сейчас потребности. Нужно понять, сколько таких вакцин для населения необходимо, поэтому делаются запросы, ведется предварительная запись", - сказал он.
Алексей Цой добавил, что планируются дополнительные поставки, а пока определяется потребность в вакцине.
На вопрос о том, почему вакцина Pfizer не входит в объем гарантированной бесплатной медицинской помощи, министр ответил, что она предусмотрена только для определенных категорий населения.
Потому что эта вакцина у нас только для детей, беременных, кормящих... У нас есть другие вакцины, которые можно использовать. Повторяю, не надо привязываться к брендам, все вакцины помогают. QazVac работает, я QazVac привился. Все ищут другое. К сожалению, мы не всегда ценим то, что у нас в стране есть. Мы должны гордиться, что у нас хорошая сильная вакцина, которая "держит" дельта-штамм, она разработана нашими учеными, 70 лет нарабатывали опыт. Почему мы все время смотрим куда-то далеко и думаем, что там лучше, чем у нас? У нас в стране хорошая вакцина, которую нужно использовать", - аргументировал глава МЗ.
Между тем журналисты выразили недоумение призывом министра "не привязываться к брендам", но при этом отсутствием вакцины Pfizer в списке бесплатных, тем самым, по мнению журналистов, делая эту вакцину "элитной".
Мы не возвышаем. Дело в том, что есть ограничения в поставках. Это раз. Сам объем вакцин ограничен, соответственно в первую очередь мы даем возможность привиться детям. У вас же нет сейчас ограничения получить любую другую вакцину. Основная цель вакцинации - защитить себя. Можно вакцинами, которые с февраля уже есть в Казахстане, пожалуйста, прививайтесь, защищайте себя. Есть Sinopharm, зарегистрирована ВОЗ, ее можно получить. Pfizer - это сверх потребления. Есть база, которую государство дает бесплатно. Вы же машину берете - кто-то одну берет, а кто-то хочет другую - хорошую, дорогую. Пожалуйста, идите и покупайте в автосалоне", - сказал Алексей Цой.
То есть Pfizer лучше?" - спросили журналисты.
Мы не говорим, что лучше. Она применяется, чтобы можно было детям, беременным и кормящим. Другую вакцину на данный момент невозможно", - заявил министр.