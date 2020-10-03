Цой рассказал о проблемах при выплатах компенсаций медработникам

Нур-Султан. 2 октября. Kazakhstan Today - 2 октября министр здравоохранения Алексей Цой принял участие в расширенном заседании фракции Nur Otan в мажилисе. Он рассказал депутатам о единовременной социальной выплате медицинским работникам, которые участвовали в борьбе с пандемией, передает Kazakhstan Today.

Коронавирусной инфекцией и пневмонией в стране заразились 12 830 медработников, региональными комиссиями рассмотрено 8333, подтверждено 5626 заявок, а выплаты получили лишь 3603 медработника. Низкая доля выплаты отмечается по всем регионам. Очень много нарушений допускается при оформлении выплат медикам. Например, 958 заявок регионы вообще не внесли в информационную базу Минздрава, 567 - отклонены информационной системой Минздрава по причине некачественного внесения данных регионами", - рассказал Цой.





Самый большой уровень отказов фиксируется по Атырауской области - 188, ВКО - 151, Алматы - 97, Алматинской области - 52 и Кызылординской области - 37, Нур-Султану - 22.

Самые распространенные причины - диагноз не найден в электронном регистре стационарных больных и некомплектность документов. Аналогичная ситуация по отказам со стороны ГФСС, которым отклонено 265 заявлений.

Такая же ситуация сложилась и по выплатам в связи со смертью медицинских работников. Региональные комиссии рассмотрели 80 заявок, одобрили 55, из которых на уровне Минздрава и Минтруда по причине некачественного предоставления данных отклонено 12.

Мы признаем, что есть ряд существенных проблем, которые мешают качественной реализации поручения главы государства по выплатам компенсаций нашим коллегам", - сказал глава Минздрава.

Вместе с тем, подчеркнул он, пик заболеваемости в стране пришелся на июнь - июль месяц, именно в этот период заболели 75% медработников. Но лимит человеческих ресурсов не позволил своевременно проводить расследование случаев заражения. Этим обусловлено позднее внесение необходимых документов. Из-за частой доработки клинических протоколов, а они пересматривались 13 раз, отсутствовали единые подходы к кодированию вероятных случаев коронавирусной инфекции (ПЦР). Еще одна проблема - сложность определения источника заражения при проведении эпидрасследований из-за нехватки специалистов СЭС и некачественное предоставление заявок в информсистемы, включая неправильные паспортные данные, ИИН и банковские счета.

Для решения данных проблем Минздравом создана рабочая группа, которая онлайн занималась решением всех вышеперечисленных проблем, совместно с ГФСС проведено совещание по разбору типичных ошибок, а также мы еще раз разъяснили кодировки заболеваний. Все это позволило сократить количество отклоненных заявок на уровне ГФСС в два раза", - заверил глава Минздрава.

Цой заверил, что вопрос единовременной социальной выплаты работникам системы здравоохранения, непосредственно участвовавших в борьбе с пандемией, на сегодня является приоритетом для Министерства здравоохранения. И Минздрав готов принять все необходимые меры, для того чтобы обеспечить всех медработников, принимавших участие в противоэпидемических мероприятиях, положенными социальными выплатами.

Напомним, в Казахстане введена единовременная социальная выплата работникам организаций здравоохранения, задействованным в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, в случае их заражения или смерти от указанной инфекции. Выплата полагается: медицинским работникам в случае заражения коронавирусной инфекцией или вирусной пневмонией - 2 млн тенге; семьям этих лиц в случае их смерти от заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заболевания вирусной пневмонией - 10 млн тенге.

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