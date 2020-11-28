Цой рассказал о стадиях испытания вакцин от COVID-19

Нур-Султан. 27 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане постоянно идет работа по поиску вакцин от коронавируса. Об этом в ходе брифинга рассказал министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает Kazakhstan Today.

По совам главы Минздрава, первая вакцина, которая заявилась по своей регистрации, была российская вакцина, "поэтому степень проработки здесь довольно высокая".

Эта вакцина сейчас находится на третьей фазе испытаний. Наши российские коллеги говорят, что буквально скоро они нас проинформируют об итогах проводимого исследования. На первой и второй фазе она показала свою эффективность, поэтому в данный момент мы ее рассматриваем как одну из потенциальных", - рассказал Цой.

Что касается других вакцин, министр отметил, что большие надежды возлагаются на казахстанскую вакцину, которая в декабре должна завершить 2-ю фазу клинических испытаний.

Цой также рассказал о проработке вопроса по строительству завода по производству вакцины совместно с Россией.

Мы определяемся с площадкой. Скорее всего, это будет на площадках действующих фармацевтических заводов. Мы сейчас изучаем по Казахстану эту возможность вместе с нашими российскими коллегами для того, чтобы в дальнейшем начать производство у нас в стране. Мы их ожидаем, чтобы нас представили. И строится завод для отечественной казахстанской вакцины, который мы ожидаем в ближайшей перспективе, что он будет производить вакцину внутри страны", - добавил министр.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства