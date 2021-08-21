Цой рассказал, планируется ли амнистия для купивших паспорта вакцинации

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НУР-СУЛТАН. 20 АВГУСТА - Министр здравоохранения РК Алексей Цой в ходе брифинга в СЦК высказался о казахстанцах, купивших паспорта вакцинации, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Сейчас такой вопрос гражданское общество подняло. Эксперты отрабатывают. Нужно понимать, что нарушение законодательства со стороны в первую очередь самих медработников должно наказываться по всей строгости закона. Вы видите, сейчас с этим очень жестко борются, количество случаев уже уменьшилось", - сказал Алексей Цой.

Он добавил, что сейчас идет работа над определением подходов.

Очень жесткие превентивные меры были приняты, уголовные дела возбуждены. И сейчас мы определяем подходы, как это сделать правильно, чтобы охватить граждан вакцинацией, на каких условиях. Мы прорабатываем юридические вопросы", - сказал министр.

Цой подчеркнул, что граждане купившие паспорта вакцинации должны нести ответственность.

Мы сейчас определяемся и выверяем с точки зрения законодательства, как это можно сделать. Но мы видим, что сейчас случаев стало в разы меньше и, в принципе, те превентивные меры, которые были сделаны, работают. И граждане в целом стали более сознательные, они видят, что вакцины работают", - сказал глава Минздрава.

Ранее Алексей Цой сообщил , что с 1 августа индекс распространенности коронавирусной инфекции в РК снизился на 14% (с 1,11 до 0,97). Занятость инфекционных коек составляет - 52%, реанимационных коек - 48%. Он отметил, что высокая занятость инфекционных коек отмечается в Актюбинской области - 71%, Кызылординской области - 66%, Алматы - 63%, Алматинской области - 60%.

По состоянию на 23.59 19 августа в Казахстане подтверждено 723 064 случая коронавируса с положительным результатом ПЦР-теста. За прошедшие сутки зарегистрировано 7348 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

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