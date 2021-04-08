Цой рассказал, почему Токаев вакцинировался Спутником V

НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Министр здравоохранения Республики Казахстан Алексей Цой рассказал, почему президент страны Касым-Жомарт Токаев привился вакциной "Спутник V", а не препаратом отечественной разработки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Президент Казахстана заявлял, что будет прививаться препаратом, разработанным в Казахстане. Однако вчера стало известно, что глава государства вакцинировался "Спутником V" , который производят на Карагандинском фармацевтическом заводе.

""Спутник V" - это тоже казахстанская вакцина, то есть она произведена в Казахстане. Да, субстанция сделана в России и везде, вы видите, на упаковочном материале пишется, что эта вакцина произведена в Казахстане", - цитирует Алексея Цоя телеканал "Хабар 24".

Сам министр планирует дождаться отечественного препарата "КазКовидИн". Он пообещал, что, как только Министерство образования и науки подготовит итоговое клиническое исследование и вакцина поступит в поликлиники, он также добровольно получит прививку. В конце апреля ожидается поступление первой партии отечественной вакцины в количестве 50 тысяч доз.

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