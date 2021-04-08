Цой рассказал, почему Токаев вакцинировался Спутником V

Президент Казахстана заявлял, что будет прививаться препаратом, разработанным в Казахстане. Однако вчера стало известно, что глава государства вакцинировался "Спутником V", который производят на Карагандинском фармацевтическом заводе.
""Спутник V" - это тоже казахстанская вакцина, то есть она произведена в Казахстане. Да, субстанция сделана в России и везде, вы видите, на упаковочном материале пишется, что эта вакцина произведена в Казахстане", - цитирует Алексея Цоя телеканал "Хабар 24".
Сам министр планирует дождаться отечественного препарата "КазКовидИн". Он пообещал, что, как только Министерство образования и науки подготовит итоговое клиническое исследование и вакцина поступит в поликлиники, он также добровольно получит прививку. В конце апреля ожидается поступление первой партии отечественной вакцины в количестве 50 тысяч доз.
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